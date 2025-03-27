Нейробиолог рассказала, что может быть причиной недостатка энергии

Чужие эмоции могут лишать вас энергии. Как утверждает нейробиолог Венди Сузуки, профессор Нью-Йоркского университета, недостаток энергии может быть связан с феноменом эмоционального заражения. Это явление подразумевает бессознательное поглощение негативных эмоций окружающих, что ведёт к чувству опустошённости.

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Венди Сузуки пояснил, что механизм эмоционального заражения обусловлен работой зеркальных нейронов, которые заставляют нас отражать эмоции других людей. В результате, даже находясь в хорошем настроении, можно внезапно ощутить тревогу или напряжение, заимствованные у кого-то из окружения.

Чтобы защититься от негативного влияния, Сузуки предложила метод «наблюдать, а не впитывать»: осознанно отделять собственные эмоции от внешних воздействий.