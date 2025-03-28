Названы способы избавиться от синдрома хорошей девочки

Синдром хорошей девочки — не диагноз, а психологическая стратегия, выработанная в детстве для выживания, рассказал клинический психолог Денис Долгов. Он же назвал способы избавиться от всего этого.

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По словам специалиста, эта стратегия — синдром хорошей девочки — основана на стремлении нравиться, избегать конфликта и соответствовать ожиданиям людей. В итоге во взрослой жизни человек постоянно чувствует себя виноватым за собственные желания, не может сказать «нет» и постоянно ждет похвалы за любое действие.

Как отметил Долгов, избавиться от синдрома хорошей девочки можно. Прежде всего стоит начать «отделять добро от одобрения». Затем важно уже учиться выносить недовольство со стороны, так как это нормально — не быть хорошей девочкой для всех. Также, по мнению специалиста, необходимо пробовать идти в конфликт — «безопасно и по чуть-чуть».

В заключение Долгов добавил, что «границы — это не агрессия, а зрелость».

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