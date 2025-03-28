Стало известно, как генетика влияет на удовольствие от музыки

Международная группа ученых выяснила, что удовольствие от музыки частично передается по наследству. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что генетика влияет на восприимчивость к музыкальному наслаждению.

© Ferra.ru

Работа проводилась учеными из Института психолингвистики Макса Планка в Нидерландах совместно с исследователями из Германии и Швеции. Они изучили данные более 9 000 близнецов, сравнивая их отношение к музыке и способность воспринимать ритм, мелодию и темп. Оказалось, что у идентичных близнецов музыкальные предпочтения были схожи больше, чем у разнояйцевых, что указывает на генетическую основу музыкального восприятия.

По расчетам ученых, около 54% различий в удовольствии от музыки связано с ДНК. Более того, исследование показало, что восприимчивость к музыкальному наслаждению не полностью совпадает с общей чувствительностью к приятным переживаниям. Это говорит о том, что существуют отдельные генетические механизмы, влияющие на любовь к музыке.

Ученые также обнаружили, что разные аспекты музыкального удовольствия — например, эмоциональная реакция, желание двигаться в такт или играть на музыкальном инструменте — могут зависеть от разных генетических факторов.

Исследователи планируют продолжить работу и определить, какие именно участки генома связаны с восприятием музыки. По их мнению, это поможет лучше понять, почему музыка вызывает у людей столь сильные эмоции.