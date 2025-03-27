Психолог объяснила, почему с возрастом время начинает «лететь быстрее»

С возрастом объём получаемой информации сокращается.

Чтобы держать ЦНС в тонусе, необходимо чаще «выходить из рутины» и стремиться к новым впечатлениям.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Мария Манина.

«Наш мозг отслеживает время по количеству новой информации, которую он получает. Конечно же, в детстве вся информация новая, поэтому объём огромный, и мозг постоянно активно развивается, и ребёнку кажется, что время очень медленно тянется. Особенно, если эта новая информация от него требует больших усилий. С возрастом мы считаем, что мы уже всё знаем, многое мы делаем на автопилоте. Объём новой информации для пожилых людей, которые особенно живут неактивно, просто минимален — это раз. Им кажется, конечно, что время летит очень быстро. А второе — мозг, так же, как и любой другой орган, стареет физиологически, и ухудшается проводимость нервных импульсов. Важно делать всё, что можно, чтобы выйти из рутины. Делать что-то по-новому, не так, как всегда. Например, чистить зубы другой рукой. Мозгу важно показывать новое, чтобы выпадать из дня сурка. Впечатления, обучение».

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