Эксперт предупредила об опасности популярной мобильной игры «три в ряд»

Мобильные игры типа «три в ряд» обеспечивают мозгу ощущение быстрой удовлетворенности и грозят потерей мотивации, предупредила психолог Наталья Наумова. Об опасности популярной игры она рассказала россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

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По словам Наумовой, во время игры человек справляется с несложной задачей собрать три одинаковых элемента в линию.

«Получение удовлетворенности было его задачей, и он с ней справился. За счет этого человек получает выброс дофамина в большом количестве и чувствует себя успешным, мотивированным», — объяснила эксперт.

Однако после выброса дофамина у человека возникают скука и отсутствие мотивации к чему-либо более сложному, занимающему больше времени, отметила психолог. Это грозит прокрастинацией, отсутствием интереса к рабочей деятельности, эмоциональным выгоранием, желанием вместо других дел играть в подобные игры или смотреть короткие ролики.

По словам Наумовой, после долгой игры в «три в ряд» и просмотра сериалов человек может почувствовать опустошение, что, в свою очередь, способно привести к развитию различных тревожных расстройств.

«Человек не понимает, почему ему стало так плохо. Но после анализа оказывается, что в какой-то момент он нашел способ ухода от реальности через игры, а проблемы не решились и только начали копиться», — добавила Наумова.

При подобных ощущениях она посоветовала обращаться за помощью к специалистам.

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