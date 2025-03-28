Ученые выяснили, как реагируют нарциссы в разговорах о себе

Исследователи обнаружили, что люди с выраженными нарциссическими чертами демонстрируют повышенную проводимость кожи при разговоре о себе, особенно когда рассказывают о моментах, когда ими восхищались. Работа опубликована в журнале International Journal of Psychophysiology (IJP).

© Газета.Ru

Нарциссизм — это черта личности, характеризующаяся завышенной самооценкой и сильной потребностью в признании. Люди с выраженными нарциссическими чертами стремятся к восхищению, часто ощущают свое превосходство над другими и испытывают дефицит эмпатии.

Авторы исследования отметили, что нарциссы особенно зависимы от одобрения окружающих. Когда они говорят о себе в новом окружении, их вегетативная нервная система может реагировать повышенным физиологическим возбуждением, так как такие моменты предоставляют возможность получить подтверждение своей значимости, но также несут риск социального отвержения.

В рамках исследования ученые провели три эксперимента с участием 44 студентов, разделенных на пары по уровню нарциссических черт. В каждом эксперименте участники общались в разных форматах: свободное знакомство в течение пяти минут, обсуждение эмоциональных переживаний и рассказывание личных историй. После каждого этапа участники оценивали свое эмоциональное состояние, а ученые фиксировали их физиологические реакции с помощью датчиков кожной проводимости и ЭКГ.

Результаты показали, что на этапе знакомства (эксперимент 1) нарциссы не проявляли значимого физиологического возбуждения. Однако при обсуждении эмоциональных тем (эксперимент 2) их кожная проводимость была заметно выше, независимо от того, говорили ли они о позитивных или негативных переживаниях.

Наиболее интересные данные были получены в третьем эксперименте. Нарциссы демонстрировали наибольшее возбуждение, когда рассказывали о моментах, когда ими восхищались. Причем эта реакция была особенно выражена, если слушателем также был человек с высоким уровнем нарциссизма.