Психосоматика: учимся слушать сигналы тела, чтобы не навредить

С самого детства нам прививают огромное количество запретов. «Туда не иди», «это не делай», «а что люди подумают», «нужно быть стройной и красивой, чтобы тебя любили» и еще много чего нельзя, и все это остается установками в голове и во взрослом возрасте. А установки, в свою очередь, сказываются не только на нашей жизни, но и на нашем теле. Как это работает и как научиться избавляться от негатива, нам рассказала психолог Ксения Морозова.

Не ограничивайте, а заботьтесь

Как влияет это «нельзя» и внутренние запреты, можно рассмотреть на примере лишнего веса.

«Будет ли для вас новостью, если я скажу, что каждая новая диета и каждое новое ограничение всегда приводит к новым лишним килограммам и увеличению веса? Почему так происходит? Потому что наше тело и психика тесно связаны. И когда случается стресс психологический, а диета — это всегда огромный стресс, потому что все, что нельзя, хочется еще больше, это ограничение сподвигнет к тому, что когда-то случится зажор. Дело времени», — рассказывает психолог.

По словам нашего эксперта, тело ловит посыл психики, к тому же оно тоже находится в огромном стрессе, поэтому дожидается того момента, когда станет можно и в троекратном размере наберет потерянные килограммы, чтобы чувствовать себя в безопасности. Поэтому даже в случае снижения веса надо думать о своем здоровье. Ведь похудеть можно не через ограничения, а через заботу о себе, например, с помощью здорового питания и легкой физической нагрузки. Этого будет вполне достаточно, чтобы постепенно и с удовольствием идти к цели.

Дайте себе прожить негативные чувства

Также есть ряд ограничений, связанных с проживанием чувств в моменте. Когда что-то происходит, чаще болезненное, такие внутренние запреты, как: «нельзя плакать», «нельзя страдать», «нельзя себя жалеть» могут работать против вас. Психолог:

«Так, например, одна женщина из моей практики, потеряв мужа, не позволяла себе проживать это горе, и тело справлялось с этим как могло. В результате через полгода после его кончины она потеряла обоняние на всю оставшуюся жизнь. Эта психосоматическая реакция и есть результат внутреннего запрета».

Дело в том, что тело находится в очень крепкой связи с психикой, и если мы не позволяем себе здесь в моменте проживать экологично негативные чувства, то они начнут сказываться на теле. Например, в виде плохого самочувствия, постоянной усталости, бессонницы, а возможно, и какой-то болезни. Так оно будет показывать, что психике необходима помощь, что уже точно пришло время решить болезненный вопрос.

Как помочь себе

Ксения поделилась с нами некоторыми практиками, которые помогут справиться с эмоциями в любой ситуации.

Прокричитесь

Если вы чувствуете, что прямо сейчас вас переполняют чувства агрессии: гнев, раздражение, злость, и вы не знаете, что с этим делать, то есть отличный способ прожить их экологично, никому не навредив. Нужно просто выплеснуть их, например, в подушку. Хорошенько покричите в нее. А если нет возможности кричать, то порычите. Буквально 3 минут хватит, чтобы это чувство сошло на нет.

«Письмо»

Практика хорошо помогает справляться, в частности, с обидами. Возьмите лист бумаги и ручку и напишите все, что сейчас у вас есть внутри. Это подходит для любой жизненной ситуации. Вы можете писать обо всех своих чувствах, мыслях, обращаясь как к себе, так и Вселенной, или же к определенному человеку, например, на которого у вас большая обида. Пишите все, что чувствуете, обо всем, что приносит негатив, пока не почувствуете облегчение.

Хорошенько себя пожалейте

И желательно выделить для этого целый день. Или определенное время, например, 10 минут в день.

«Можно даже физически обнять себя руками, погладить по плечам и пообщаться с собой. Рассказать себе обо всем, где больно и плохо, обо всем, что расстраивает. Поддержать себя, рассказать о том, как вы ценны и любимы. Это про контакт с собой, который очень важен», — советует психолог.

Такая практика поможет избавиться от постоянной жалости к себе, грусти, печали, отчаяния, когда кажется, что все очень плохо.