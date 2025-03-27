Назван эффективный способ мгновенно считывать эмоции других людей

Взрослым и серьезным дядям и тетям тоже нужно играть в игры. И не только развлечения ради, а для развития мозговой деятельности, логического мышления и интуиции. В повседневной жизни они необходимы практически каждый день: для принятия верного решения на деловых переговорах, на первом романтическом свидании и во многих других ситуациях. Даже если с врожденной «чуйкой» на людей и их намерения у вас явные проблемы, то это вполне поправимо. И совсем необязательно решать заумные задачки на логику. Игропрактик Татьяна Смирнова в беседе с WomanHit назвала самый эффективный способ, позволяющий по одному взгляду на собеседника вычислить его тайные мысли и намерения.

Ну-ка, дети, встаньте в круг

Известная фраза из советской песенки как нельзя лучше относится и к нынешним взрослым. Умение общаться за круглым столом, глядя друг другу в глаза в нынешнем мире — редкость. Приходится удерживать во поле зрения всех собравшихся, коммуницировать, и не только при помощи слов. Иногда и жесты, и взгляд способны многое рассказать о человеке, его настроении, эмоциях. Игра «Мафия» как раз предоставляет отличную возможность поупражняться в таком непростом многоуровневом взаимодействии. И чем менее знакомы участники меж собой, тем сложнее, но и интереснее идет процесс.

Ваш аргумент не принят

В ходе игры участники должны убедить друг друга в своей правоте, чтобы победить. Для этого мирным жителям необходимо объединяться и поддерживать версии друг друга.

«А это в свою очередь требует развития социальных, психологических и коммуникативных навыков. И даже если человек не обладает сильно развитыми способностями общения, за несколько игр он может усовершенствовать их», — заверила игропрактик.

Кстати, я Японии и Китае игру давно признали действенным инструментом для обучения. А в Аргентине в нее играют, чтобы завести новые знакомства, найти себе друзей по интересам и даже вторую половинку.

«Согласно исследованиям, регулярное участие в подобных играх способно улучшить навыки общения на 20—30 процентов у подростков и взрослых. А 85 процентов участников уверяют, что игра помогает им лучше понимать окружающих», — утверждает эксперт.

С широко закрытыми глазами

Во время игры преступник может сидеть на расстоянии вытянутой руки и мило улыбаться в лицо. В реальной жизни такие ситуации происходят сплошь и рядом. Коллега по работе кажется вполне себе душкой, вы ему открываетесь, доверяя все тайны, а он уже мысленно готов вонзить вам нож в спину. Да и в семье подобное случается нередко. Игра лучше любого психолога поможет распознать, кто на вашей стороне, а кто давно перешел на темную. Жесты, бегающий взгляд, ненароком дрогнувший голос — все это может быть сигналами неискренности и лжи. Порой нужно не единожды обжечься, чтобы сходу вычислить лгуна и прогнать его из близкого окружения.

Знакомство с самим собой

Кстати, себя и свои глубинные качества тоже можно узнать намного лучше. Ведь в одном раунде вы можете оказаться безобидным игроком, а уже в следующем — тем самым отрицательным героем, которого все жаждут изловить и наказать.