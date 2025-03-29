Несовпадение биоритмов супругов: как это может повлиять на отношения

Психологическая несовместимость является отрицательным аспектом долгосрочного взаимодействия между двумя или более людьми, когда стабильные черты их характера и темперамента приводят к неразрешимым противоречиям. Для того чтобы избежать подобной ситуации, например, в браке, людям необходимо заранее обратить внимание на признаки потенциальной психологической несовместимости.

Несовпадение биоритмов

Успешное и долгосрочное совместное проживание партнеров зависит от их психологической совместимости. В отношениях редко бывает без конфликтов, но большинство дисгармоний можно преодолеть самостоятельно. Однако иногда влюбленным людям проще прекратить общение, чем разрешить возникшие противоречия.

Для предварительного определения возможных факторов психологической несовместимости следует обратить внимание на биоритмы людей. Еще в позапрошлом веке профессор Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца, Австрия, психолог Фридрих Тельчер задумался об этом. Он является одним из основателей теории действия в человеческой природе трех видов биоритмов: интеллектуальных, эмоциональных и физических. Ученый считал, что каждый человек имеет свой ритм активности, который может длиться несколько дней или месяцев.

Совместимость этих биоритмов у мужчины и женщины является основой для гармоничных отношений. Если в паре существует большой разрыв в интеллектуальных способностях, различные эмоциональные проявления и разные физические аспекты жизни (например, один партнер активно занимается спортом, а другой предпочитает домашний уют), то психологическая несовместимость становится очевидной. Даже разница только в одном из видов биоритмов может негативно сказаться на совместной жизни партнеров.

Несовпадение социально-культурного воспитания

Как же так получается, что влюбленные люди оказываются неспособными выстроить между собой гармоничные отношения? Почему в период длительной раздельной жизни партнеры казались друг другу понятными и родными, а затем даже короткий совместный быт проявил в их общении явную психологическую несовместимость?

Специалисты из Ассоциации семейных консультантов и психотерапевтов, Москва, указывают на два важных аспекта. Первый – влюбленность формирует у людей «эндорфинное» восприятие мира. Под воздействием повышенного количества «гормона счастья и радости», выбрасываемого в кровь, человек неспособен трезво оценивать характер своего партнера. Осознание действительности приходит только спустя некоторое время. Второе – наличие или отсутствие социально-культурного совпадения предпочтений этих людей. Очень многие индивиды во все времена и сегодня тоже не обращают внимание на то, что их партнер оказывается принадлежит к кардинально противоположному слою общества.

Общебытовые ценности, простые понятия, а также механизмы взаимодействия даже в условиях одного среднего российского класса далеко не одинаковы. Например, в одних семьях до сих пор культивируется мужское превосходство во всем и «место женщины у плиты», в то время, когда в простой соседней квартире процветает демократичность и равное деление бытовых обязанностей, а также возможностей получать блага, хотя бы пользоваться автомобилем на одинаковых условиях. По мнению отечественных психологов, несовпадение социально-культурного воспитания у партнеров свидетельствует о потенциальной психологической несовместимости.

Несмотря на громкую декларацию равенства всех людей в российском обществе, принадлежность человека к тому или иному социокультурному слою является лакмусовой бумажкой его восприятия жизни в целом. Индивид, воспитанный в духе гендерного превосходства не сможет построить совместную жизнь с человеком, исходящим из сложных современных реалий, что кто умнее и хитрее — тот больше зарабатывает, и получается, что именно он – главный в семье. Поэтому, в первую очередь потенциальным партнерам следует обращать внимание на общность социально-культурного воспитания в их семьях, чтобы в дальнейшем не терзать друг друга из-за психологической несовместимости.

Между тем многие зарубежные ученые считают, что в психологии и даже в околопсихологической литературе, общей теории психологической совместимости и ее отсутствия, до сих пор не создано. В научной психологической практике не существует общепризнанных критериев объективного измерения совместимости характеров, и нередкая подмена данного понятия определением «сходство» вводит в заблуждение людей, стремящихся детально разобраться в истинной причине человеческих противоречий.