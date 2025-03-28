Ученые выяснили, поможет ли отказ от смартфона избавиться от прокрастинации

Убирая телефон подальше, мы надеемся меньше отвлекаться. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Computer Science, показывает, что это не всегда помогает. Люди просто находят другие способы прокрастинации.

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«Убрать смартфон недостаточно, чтобы сократить отвлекающие факторы и повысить концентрацию. Проблема не в самом устройстве, а в привычках, которые мы выработали с его использованием», — объясняет автор исследования доктор Макси Хайтмайер

Чтобы проверить влияние расстояния до телефона на концентрацию, 22 участникам предложили два дня работать в изолированной комнате. В один день их телефон лежал на столе, а в другой — на отдельной поверхности в полутора метрах от рабочего места. Исследователи не вмешивались в процесс: участники пользовались устройствами так, как привыкли, и уведомления не отключались.

Результаты показали, что, когда телефон находился дальше, его использовали реже. Однако время работы не увеличилось — вместо смартфона участники отвлекались на ноутбук.

Почему телефон так привлекает?

«Телефон — это не просто гаджет, он выполняет десятки функций: связь с близкими, работа, навигатор, будильник, музыкальный плеер, источник информации. Неудивительно, что люди тянутся именно к нему», — отмечает Хайтмайер.

В отличие от смартфонов, ноутбуки менее удобны и не вызывают таких тактильных ассоциаций с отдыхом.

Исследователь также подчеркивает, что вопрос отвлечения — не в устройстве, а в привычках и алгоритмах приложений, которые затягивают пользователей.

«Соцсети и другие сервисы разработаны так, чтобы удерживать внимание. Корпорации получают огромную выгоду от того, что мы не можем устоять перед соблазном проверить телефон».

Как уменьшить влияние отвлекающих факторов?

Полностью избавиться от соблазна невозможно, но можно снизить его влияние. Один из способов — настройка уведомлений на определенные часы или их отключение. Однако, по словам Хайтмайера, даже при этих мерах люди продолжают проверять телефон при каждом удобном случае.

Особенно важно защитить детей и подростков.

«Смартфоны полезны для учебы и творчества, но их влияние на внимание и привычки требует контроля», — заключает ученый.

Чтобы действительно повысить концентрацию, важно менять не только окружение, но и собственные привычки.