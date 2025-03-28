Муж и жена смогли похудеть ради спасения семьи

Супруги Джоджо и Шон Роджерс страдали из-за проблем с лишним весом, но взяли себя в руки и вместе сели на диету. Об их пути похудения пишет Daily Mail.

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Джоджо рассказала, что была матерью-одиночкой, когда познакомилась с Шоном. Она начала с ним общаться в приложении для знакомств. Женщина призналась, что специально искала там полных мужчин, потому что стеснялась своей внешности. Вскоре Шон и Джоджо поженились.

По словам женщины, после свадьбы они с Шоном пристрастились к еде на вынос и ленивому образу жизни, поэтому начали стремительно полнеть. В какой-то момент их вес стал настолько большим, что они перестали заниматься сексом. Из-за постоянных доставок супруги влезли в долги и даже расстались на непродолжительное время.

«Я говорила себе, что это не имеет значения, потому что мы были счастливы», — вспомнила Джоджо.

Однако спустя два года после свадьбы женщина попала в больницу с нарушением кровообращения головного мозга. Все врачи заявили, что это случилось из-за веса Джоджо. Тогда он достигал 102 килограмма.

Устав от своего внешнего вида, Джоджо решилась на операцию по бандажированию желудка. Однако процедура не решила проблему.

«Я поняла, что никакой волшебной таблетки не существует, нужно прилагать усилия», — подчеркнула женщина.

В 2024 году она наконец села на диету вместе с Шоном. Они начали питаться по-другому и вскоре стали замечать результаты нового образа жизни.

По словам Джоджо, благодаря сбалансированному здоровому питанию ей удалось похудеть до 54 килограммов.

«Наша сексуальная жизнь несравненно улучшилась, а наши отношения получили второй шанс, я не могу быть счастливее», — призналась женщина.

Ранее сообщалось, что жительница штата Тасмания, Австралия, сбросила почти половину своего веса без каких-либо операций и отказа от шоколада. Свое похудение она начала с интервального голодания и дефицита калорий.