Стало известно, как россияне относятся к подаркам

Большинство мужчин (68%) с удовольствием радуют своих близких неожиданными подарками. При этом значительная часть женщин (60%) также положительно относится к сюрпризам и ценит такие жесты внимания. Это показало исследование SOKOLOV, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Каждый шестой (18%) мужчина признался, что преподносит сюрпризы только когда уверен, что подарок понравится.

Мужчины не ограничиваются знаменательными датами — 42% опрошенных заявили, что радуют своих избранниц подарками регулярно, а еще 43% делают это по особым случаям. Среди самых популярных сюрпризов — цветы и сладости (37%), ювелирные украшения (27%), а также гаджеты (15%).

Интересно, что дамы также любят сюрпризы: большинство опрошенных женщин (60%) с удовольствием получают неожиданные подарки. 21% россиянок хотели бы знать заранее, что им презентуют, а каждая десятая респондентка (11%) не любит сюрпризы и предпочитает выбирать подарки самостоятельно.

Те, кто не любит сюрпризы, предпочли бы вместо них получить деньги (36%), подарок из своего вишлиста (31%) или подарочный сертификат (30%). Среди других желанных вариантов респондентки называли постельное белье, набор посуды, бытовую технику, а также оплаченную поездку на отдых.

Когда речь заходит о желанных подарках, россиянки больше всего ценят ювелирные украшения (17%), цветы и сладости (16%), а также косметику и парфюмерию (15%). Практически одинаковой популярностью пользуются путешествия, подарочные сертификаты и одежда с аксессуарами (по 13%).

При этом большинство женщин сами любят преподносить сюрпризы мужчинам — 38% делают их регулярно, а еще 37% — по особым случаям. В качестве сюрпризов женская половина чаще всего выбирает парфюм (25%), подарочные сертификаты (16%) и билеты на культурные мероприятия (15%).

Неожиданные подарки вызывают у россиянок целую гамму эмоций. Чаще всего при получении сюрприза женщины испытывают благодарность (15%), восторг и радость (13%), а также интерес и любопытство (12%). Наибольшую радость приносят сюрпризы от любимого человека (43%), родителей (23%) и друзей (19%). Однако каждая десятая призналась, что испытывает волнение из-за опасения, что подарок может не понравиться.

Хотя сюрпризы обычно воспринимаются с осторожностью, исследование показало, что, например, сюрприз-боксы сумели завоевать симпатии женщин. Оказалось, что большинству такой формат подарков по душе: 40% опрошенных назвали их отличной возможностью попробовать что-то новое, а еще 40% с радостью приняли бы сюрприз-бокс, если его наполнение будет действительно полезным. И только каждая пятая женщина (20%) избегает подобных подарков, боясь получить что-то ненужное.