Ученые выяснили, что ненавидят перфекционисты

У перфекционистов, то есть людей, желающих все сделать идеально, искаженное восприятие отдыха. 96% из них чувствуют вину, тревогу, собственную никчемность, когда ничего не делают и отдыхают, рассказали «Газете.Ru» в Сеченовском университете.

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В исследовании приняли участие 102 человека. Его проводили несколькими методами, включая опрос, направленный ассоциативный эксперимент, анкетирование, метод неоконченных предложений и 16-шкальный семантический дифференциал.

Исследование показало, что 96% чувствуют вину, тревогу, собственную никчемность, когда ничего не делают. Именно эти ассоциации приходили на ум респондентов, когда им говорили слово «отдых». 46% любителей доводить все до идеала считают идеальным отдыхом сон. Среди других способов расслабиться выбирают чаще пассивные и уединенные занятия. 47% ответивших отмечают, что отдых может быть испорчен, если им пишут и звонят коллеги или зовут куда-то друзья. По мнению 55%, если человек много отдыхает, он лентяй и ничего не добьется.

У людей с высокой степенью выраженности перфекционизма на свободное от работы, учебы и сна время остается в среднем 2,7 часа в сутки, а у неперфекционистов – 4,4 часа. Перфекционисты не всегда могут сделать перерыв от работы и считают, что трудятся недостаточно. В то же время работу и учебу они тоже часто ассоциируют со стрессом, усталостью и напряжением и редко приводят такие ассоциации с работой как удовольствие или интерес.

Из этого можно сделать вывод, что перфекционисты в целом испытывают негативные эмоции как во время отдыха, так и во время работы, предпочитают пассивные виды расслабления, склонны испытывать тревогу и чувство вины во время передышки, пренебрежительно относятся к отдыху и считают его бесполезной тратой времени.

Попытка быть лучшими во всем неизбежно приводит к неудачам и истощает, поэтому стоит проработать свою привычку стремиться к недостижимым идеалам, отметила научный руководитель работы, директор Института психолого-социальной работы, заведующей кафедрой педагогики и медицинской психологии Первого МГМУ Мария Киселева.

Психолог посоветовала реально оценить свой уровень возможностей в каждой из областей своей жизни. Полезно также составить четкий план и разделить все дела на четыре группы – «срочное и важное», «несрочное и важное», «срочное и неважное», «несрочное и неважное». Еще одно из самых важных умений, которые необходимо приобрести – научиться себя хвалить.