Клинический психолог объяснила тягу к покупкам «барахла» гедонизмом

Люди в современном мире разучились сталкиваться с ограничениями.

Это черта общества «перепотребления», сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Сегодня наше общество перепотребления, я бы сказала. Перепотребления еды, алкоголя, вот сюда же это барахло и покупки. Знаете, в чём причина? Общество разучилось грустить, что на самом-то деле психическая норма. Потому что вечного веселья никто не обещал. Поэтому время гедонистов заставляет людей искусственно проскакивать серые полосы в жизни. Компульсивные покупатели, которые были во все времена — это люди, которые страдают, например, тревожными фобическими расстройствами. Это люди, склонные к зависимостям».

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