Как отличить лудоманию от приятного досуга

Лудомания состоит из четырех стадий - интереса, привычки, вовлеченности и разрушения, сказала НСН Татьяна Чернякова.

Клинический психолог, автор психологии динамического баланса Psy-Try Татьяна Чернякова в пресс-центре НСН разъяснила, как у человека формируется лудомания.

«Все начинается с простого интереса. Эта стадия так и называется «стадия интереса», когда человеку уже не так интересно просто смотреть этот матч, а гораздо интереснее быть неравнодушным с какому-то определенному исходу. Может так быть, что интерес закончится прямо на этом. Я с трудом представляю постоянного клиента казино, у которого все хорошо на работе и в жизни, потому что казино и ставки - режим отстраненного самоутешителя, когда человек пытается избегать реальности. Это игра, в которой человек верит в чудо и в то, что он сможет обмануть систему. Если человек устойчив в жизни, то очень часто на стадии интереса все и заканчивается. Если же в жизни что-то не так, то у человека начинается стадия привычки - на этой стадии происходит когнитивное искажение, человек якобы начинает понимать, как это работает, и ему кажется, что ему удастся обмануть систему и выиграть. После этого наступает стадия вовлеченности, когда игра приоритизируется по отношению к другим сферам жизни. В этот момент происходит сбой эмоциональной регуляции - человеку начинает не хватать просто делать ставки. В связи с этим объем вложенных денег и времени увеличивается. Последняя стадия - зависимости и разрушения, когда человек все бросает и разрушает свою жизнь», - сказала собеседница НСН.

Необыкновенная любовь к азартным играм у людей появляется тогда, когда с доходами и деньгами имеются проблемы, заявил эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин «Радиоточке НСН». По его словам, этим можно объяснить рост посещений россиянами легальных игорных зон.