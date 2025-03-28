Перечислены основные признаки женского абьюза в отношениях

Сегодня слово «абьюзер» стало настолько популярным, что иногда создается ощущение, будто во всех сложностях пары виноваты только мужчины. Женщины массово изучают книги о токсичных партнерах, ищут в поведении мужчин признаки нарциссизма и эмоционального насилия, но редко задают себе главный вопрос: «А возможно, абьюзер — это я сама?» Психолог Евгения Маркова в беседе с WomanHit перечислила 5 типичных признаков женского абьюза в отношениях.

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Обесценивание мужчины

Зачастую под маской заботы кроется желание манипулировать партнером, подминать его под себя, заставляя стать таким, как хочется девушке. В ход при этом идут вовсе не прямые нравоучения и указания, а ласковые на первый взгляд пожелания и просьбы. При этом женщина почти в каждой фразе намекает, что до статуса идеального и «полноценного» ее мужчине далеко.

«Женская критика может быть разрушительнее любого скандала. Если вы систематически говорите своему партнеру, что он не справляется, он мог бы быть лучше, он не такой успешный, как условный "муж подруги", — это уже все психологический абьюз», — говорит психолог.

Пока женщина считает себя правой и уверена, что стимулирует своего возлюбленного к активным действиям, он все больше уходит в себя, замыкается, а впоследствии вообще может расстаться с такой партнершей. Тем более, что кругом полно других девушек, которые готовы принимать его таким, какой он есть.

Контроль всегда и во всем

У многих женщин уже вошло в привычку заставлять мужа или жениха отчитываться, где он был в течение дня, что делал, почему не брал трубку. Дома они бесцеремонно хватают телефон партнера и просматривают сообщения, фото, записную книжку.

«По факту, это тотальный контроль. Вы в роли контролирующего родителя для своего мужа, но это говорит не о силе женщины, а о ее внутренней тревоге», — предупреждает эксперт.

А отношения, построенные на страхе и недоверии, почти всегда обречены на печальный итог.

Игра в «обиженку» и шантаж

Типичная привычка женщины-абьюезера — наказание «провинившегося» партнера молчанием. Она надувает губы и может неделями игнорировать мучжину. Ведь он обязан сам догадаться, на что она обижена и почему лишила его общения.

Бывает и другой вид шантажа. Когда девушка прямо заявляет: «Если ты меня не любишь, ты поступишь так, как тебе хочется (пойдешь на вечеринку с друзьями, поедешь на рыбалку и прочее)». Это тоже действенная манипуляция, но мужчинам такие условия быстро надоедают. И в итоге они начинают «ездить на рыбалку», лишь бы не видеть круглосуточно кислое и недовольно лицо жены. А если она еще и слезы с истериками в ход пускает, — хоть собирай чемоданы и уходи по-английски.

«Если мужчина чувствует, что его свободу ограничивают, он будет либо бороться, либо уйдет от вас», — говорит психолог.

Секс как инструмент давления

Если женщина лишает мужчину близости в знак обиды, это похоже на дрессировку непослушной собачки, в роли которой выступает как раз партнер. Ведет себя хорошо, выполняет команды — получает лакомство. Провинился — прочь из постели.

«Это скрытая форма абьюза, в которой женщина манипулирует самой интимной сферой отношений. Сексуальная энергия — это жизненная сила, и когда женщина сознательно блокирует эту сферу, она разрушает не только мужчину но и себя», — поясняет эксперт.

Я всегда права

Не только мужчинам-абьюзерам свойственна такая позиция. Есть и дамы, которые привыкли строить из себя самых правильных и умных, а партнера заставляют думать, что он кругом виноват. Женщина наотрез отказывается замечать свои ошибки и промахи, вживается в роль жертвы, которая вынуждена жить с агрессором.

«Очень удобная позиция, ведь если виноват он, вам вообще не нужно ничего менять. Но пока вы живете в позиции жертвы, вы не развиваетесь», — напоминает психолог.

Если узнали себя хотя бы в одном из пяти описаний, пора задуматься, кто же в вашей паре истинный «тиран» и манипулятор. Ну и принимать меры, пока не стало поздно. Вместо замечаний, обвинений и игнора, пробуйте сменить тактику. Приготовленный своими руками домашний ужин, просмотр любимого фильма в обнимку при свечах подействуют на мужчину гораздо эффективнее, чем вечные упреки.