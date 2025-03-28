Пять мифов о контрацепции, в которые пора перестать верить

Контрацепция — тема деликатная, но жизненно важная. Как и многое, что касается тела, выбора партнера, близости и контроля над собственным будущим, она обросла легендами, полуправдой и устаревшими страхами. Мы живем в прекрасные времена, когда можно узнать буквально все и за считанные минуты — и все равно вокруг методов предохранения витает туман: кто-то боится гормонов, кто-то верит в «безопасные дни», а кто-то полагается на мифы, унаследованные от подруг, бабушек и случайных форумов. С гинекологом Ольгой Барановой разобрали главные заблуждения о контрацепции, в которые давно пора перестать верить — ради здоровья, свободы и внутреннего спокойствия.

«Гормональные контрацептивы приводят к бесплодию»

Один из самых стойких (и опасных) мифов. Да, гормональные препараты временно подавляют овуляцию — в этом и состоит их функция. Но они не «выключают» репродуктивную систему навсегда.

«После отмены КОК (комбинированных оральных контрацептивов) фертильность в большинстве случаев восстанавливается уже в течение 1–3 месяцев. И часто женщины беременеют даже раньше, чем ожидали. Главное — правильно подобрать препарат с врачом и проходить регулярные осмотры. А не бояться таблеток как тикающей бомбы», — говорит врач.

«Прерванный половой акт — это безопасный способ предохранения»

В реальности он ненадежен и связан с высоким риском незапланированной беременности. Во-первых, потому что в предэякуляте может содержаться сперма. Во-вторых, потому что метод требует невероятного самоконтроля и точности — а человеческий фактор никто не отменял, особенно учитывая пикантность ситуации. Уровень надежности этого метода — всего около 78%, что значит: из 100 женщин, полагающихся только на него, 22 забеременеют в течение года.

«Во время менструации невозможно забеременеть»

Это миф, который часто приводит к неожиданным последствиям. У некоторых женщин овуляция может наступать очень рано, особенно при коротком менструальном цикле.

«Сперматозоиды живут до 5 дней — и если половой акт был в конце менструации, а овуляция наступила раньше обычного, беременность возможна. Поэтому календарные расчеты — дело тонкое и не всегда надежное», — подчеркивает гинеколог.

«Спираль — только для тех, кто уже рожал»

Современные внутриматочные спирали бывают разного размера и состава. Миниатюрные модели, в том числе с гормонами, отлично подходят нерожавшим женщинам, особенно тем, кто ищет длительный, эффективный и необременительный метод предохранения. Ставится она в кабинете гинеколога всего за несколько минут, а работает — от 3 до 5 лет. Главное — не слушать устаревшие предубеждения, а советоваться с врачом.

«Контрацепция нужна только женщинам»

Этот миф укоренился глубоко, но он несправедлив. Контроль над зачатием — обоюдная ответственность. Современные пары все чаще обсуждают использование презервативов, вазэктомию, выбор методов, удобных и для него, и для нее. Разговор о контрацепции — это зрелый, заботливый диалог, а не «женская забота». Только так и строятся отношения, где оба уважают границы и планируют будущее вместе.