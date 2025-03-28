Психолог объяснила, чем полезны ссоры в отношениях

Словесные споры иногда помогают партнерам лучше понять друг друга, считает психолог Мишель Лено. Неожиданную пользу ссор для отношений она раскрыла изданию Daily Mail.

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Лено объяснила, что продуктивные конфликты полезны потому, что обмен эмоциями, пусть и негативными, и выяснение истинных причин ссоры помогает партнерам укрепить эмоциональную связь и стать ближе друг к другу. По ее словам, это очень важная составляющая крепких отношений.

Однако споры могут укрепить отношения, только если партнеры относятся друг к другу уважительно и разрешают проблемы до конца, предупредила психолог. В противном случае неразрешенный конфликт только усилит напряженность в отношениях. Чтобы этого не произошло, Лено посоветовала быть осторожными в выражениях, даже когда обуревают эмоции, и обязательно доходить до сути проблемы.

«Хотя пересказ друг другу горячей дискуссии и описание своих эмоций в процессе выяснения отношений и сразу после может показаться неразумным, иногда это необходимо для понимания того, почему вы вообще поссорились», — уточнила она.

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