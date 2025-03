«Я извлекла много уроков». Селена Гомес рассказала о своих прошлых отношениях

Селена Гомес вспомнила о том, что ей пришлось пережить с бывшими возлюбленными. В совместном интервью со своим женихом Бенни Бланко для подкаста On Purpose with Jay Shetty, опубликованном 24 марта, звезда поговорила о прошлых отношениях. За несколько дней до этого пара выпустила совместный альбом I Said I Love You First, который позволил поклонникам взглянуть на их союз изнутри.

© Mainstyle

Пара обсудила разрешение конфликтов, споры и то, как иногда такие моменты бывают эмоциональными и чрезмерно раздутыми.

«Я часто сама виновата. Думаю, в других ситуациях я обязательно чувствовала, что очень остро реагирую. Думаю, именно поэтому я была одна в течение пяти лет, потому что мне действительно нужно было собраться с силами», — сказала Гомес в эпизоде подкаста.

Певица также отметила, что ей потребовалось время, чтобы повзрослеть, и она не уверена, что была бы раньше эмоционально готова к отношениям с Бланко.

«Я извлекла много уроков, я совершала ошибки и просто хочу, чтобы всё было правильно. Так что для меня это был урок, который я должна была усвоить. Я думаю, что девушки в равной степени могут хотеть быть правыми. В прошлом всё это было очень сложным для меня, а он сделал это невероятно легко, так что если я даже дохожу до того, что расстраиваюсь, он очень быстро меня понимает», — сказала Гомес о Бенни.

В заключение она сказала, что терпение Бланко помогло ей перестроить своё мышление и перестать реагировать слишком остро. Пара начала встречаться в 2023 году, а в декабре 2023 года их отношения стали достоянием общественности. Они обручились в декабре прошлого года и уже вовсю готовятся к свадьбе.