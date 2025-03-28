Экономист рассказал, как бороться с тягой к спонтанным покупкам

Важно приобретать товары исключительно по потребности.

Не стоит руководствоваться одним лишь желанием. Рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился маркетолог, профессор Игорь Качалов.

«Так называемый шопоголизм уже недалеко от того момента, когда он будет признан одним из видов психических расстройств. Как затяжное пьянство, наркомания и так далее. Врачи сейчас говорят, что человек, который вовлечён вот в этот бесконечный круговорот покупок, в нём происходят такие же изменения организма, как и у запойных пьяниц и у наркоманов. Пока ещё это не произошло, но на полном серьёзе в ведущих ассоциациях мира обсуждается принять новый вид психического заболевания. Запретить себе говорить слово «хочу» и слово «нравится». Если появляется слишком много: «хочу» и «нравится», то это повод, действительно, к заболеванию. Если появляется: «о, это нужно. У меня разбилось окно, надо купить стекло», к примеру, тогда это правильно».

Ранее психолог усмотрела «элемент зависимости» в импульсивных покупках.