Психологи объяснили, почему нас так бесит чужой успех

Благодаря Интернету и соцсетям мы можем наблюдать за чужими жизнями постоянно. Однако чужие истории успеха почему-то обычно не вдохновляют, а вызывают раздражение, злость, а также стыд на эти чувства. С чем это может быть связано?

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Когда мы видим кого-то, кто находится в выигрышной ситуации, срабатывают социальные нейронные сети. В том числе миндалевидное тело и островковая доля. Они активируются, когда мы себя сравниваем с другими либо переживаем угрозу.

Согласно исследованию, проведённому Университетом Калифорнии, чувство зависти непосредственно связано с большей активностью в поясной коре. Этот участок мозга отвечает также за социальную боль. Получается, что наш мозг не различает эмоциональную боль и физическую угрозу.

Другими словами, когда кто-то получает то, что нам кажется недостижимым или несправедливо полученным, мозг реагирует так, будто нам нанесли удар.

Исследования показывают также, что когда успех другого кажется нам заслуженным, то мы начинаем завидовать. А если кажется, что человек этого не заслужил, то мы всё обесцениваем. Таким образом мы пытаемся сохранить самооценку.

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