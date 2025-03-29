Росстат выяснил, сколько россиян испытывает стресс на работе

Свыше 11% работающих россиян испытывают постоянный стресс на работе, свидетельствует анализ РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведённого Росстатом.

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Как утверждает ведомство, это минимальное значение с 2011 года. Отмечается, что среди мужчин в 2024 году этот показатель составляет 11,8%, среди женщин — 11%.

В целом большинство россиян (54,5%) оценивают свою работу как среднетяжёлую.

Врач-невролог, врач-сомнолог «СМ-Клиники» Ольга Зинчева ранее рассказала, что длительный стресс может привести к гипертонии и ИБС.

Врач-эндокринолог, главный внештатный эндокринолог ФМБА России, эксперт телеканала «Доктор» Галина Морозова, в свою очередь, отметила, что хронический стресс влияет на гормоны.