Ученые выявили «точку невозврата» в угасающих отношениях

Многие пары сталкивались наверняка с ситуацией, когда их отношения выглядят обреченными на провал – несмотря на все попытки их исправить. Новое исследование показало, что существует "точка невозврата", когда, как бы ни старалась одна из сторон, отношения обречены.

© Московский Комсомолец

Немецкие исследователи из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце обнаружили, что непреодолимый момент распада романтических отношений наступает в период от семи до 28 месяцев, прежде чем кто-то из пары объявляет о своем уходе.

Как пишет Daily Mail, команда ученых обнаружила две специфические фазы неудачных отношений, которые скрытно подходят к концу: постепенное снижение удовлетворенности и "переходный момент", когда ничто не может предотвратить разрыв. Хуже того, партнер, который в конечном итоге прекращает отношения, вступает в фазу "окончательного упадка" примерно за год до расставания.

Как только этот человек осознает, что его собираются бросить, удовлетворенность его отношениями падает еще быстрее, чем у его партнера, пишет Daily Mail.

Хотя часто кажется, что расставания происходят из ниоткуда, ведущий автор исследования профессор Янина Бюлер утверждает, что на самом деле это не так - партнеры проходят через множество этапов, когда они с кем-то вместе, и это не происходит в одночасье. Однако, возможно, есть способ спасти запутавшийся роман - при условии, что вы сможете заметить признаки ухудшения отношений до того, как достигнете этой критической точки.

Профессор Янина Бюлер предупредила: "Как только будет достигнута эта конечная фаза, отношения обречены на конец".

Чтобы выяснить, когда, образно говоря, часы в паре начинают отсчитывать финальное время, исследователи изменили подход к изучению неудачных отношений. Вместо того чтобы рассматривать пары с самого начала их романтических отношений (время, прошедшее с начала), Бюлер сосредоточилась на "времени до расставания", то есть на том, насколько удовлетворенным был каждый партнер вплоть до того момента, когда они расстались.

Выводы Янины Бюлер, опубликованные в журнале Journal of Personality and Social Psychology, основаны на обзоре четырех исследований, проведенных в Германии, Австралии, Великобритании и Нидерландах.

В ходе этих исследований Бюлер и ее соавтор Ульрих Орт изучали удовлетворенность отношениями среди 11 295 человек, которые в конечном итоге расстались со своими партнерами. Они также изучили "контрольную" группу, которая была почти такого же размера и не прекратила свои отношения. В каждом исследовании за парами наблюдали в течение 12-21 года, каждый год участников спрашивали об их отношениях и их общей удовлетворенности жизнью.

Команда обнаружила предсказуемую закономерность во всех неудачных отношениях, рассказывает Daily Mail. Точно так же, как процессы, происходящие в мозге человека с возрастом - от роста когнитивных способностей после рождения до медленного снижения умственных способностей в пожилом возрасте, - в отношениях, обреченных на гибель, наблюдался очень незаметный спад, который продолжался в течение многих лет, прежде чем внезапно достичь критической точки.

В некоторых случаях эта фаза неуклонного снижения продолжалась в течение десятилетия, и показатели удовлетворенности отношениями снизились только с девяти баллов из 10 до довольно положительных восьми из 10. Тем не менее, исследование показало, что пары, которым было суждено расстаться, достигли "точки перехода" примерно за два года до того, как официально объявили о разрыве отношений со своим партнером. Именно тогда они сообщили, что их показатели удовлетворенности резко упали - исследователи назвали это "терминальной фазой".

Интересно, что команда обнаружила, что, возможно, есть что-то, что скрывает эту смертельную спираль отношений от партнера, которого вот-вот бросят. Несмотря на то, что удовлетворенность отношениями резко падала, как только кто-то достигал конечной стадии, они продолжали довольно высоко оценивать свою общую удовлетворенность жизнью.

Немецкая команда исследователей заявила, что это делает конечную стадию "менее заметной", даже когда время до их разрыва уже идет на убыль.

Среди тысяч людей, которые оставались вместе со своими близкими в контрольной группе, исследование показало, что ни один из этих людей никогда не вступал в терминальную фазу.

Исследователи добавили, что у людей все еще есть шанс вернуть свою угасающую любовь, но только в том случае, если пара все еще находится в стадии медленного угасания "предсмертной фазы".

Бюлер отмечает, что самое главное - осознавать снижение удовлетворенности, которое испытываете вы или ваш партнер, "до того, как оно начнет стремительно снижаться".

Итак, задается вопросом Daily Mail, если дела идут на спад, что вам следует делать? Недавно психотерапевт Эми Морин выделила более десятка ключевых характеристик, которые могут обеспечить сохранение отношений. К ним, в частности, относятся следующие рекомендации: не игнорировать проблемы в отношениях, не пытаться исправить недостатки вашего партнера, устанавливать границы для вашего партнера и, конечно же, не забывать, почему вы вообще влюбились.