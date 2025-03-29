Психолог дал советы по выходу из состояния затяжного страдания

Настоящая причина переживаний — неправильное отношение к негативному опыту.

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Необходимо извлечь пользу из травмирующего события.

Об этом Елена Соловьёва рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Наверное, каждая психологическая техника заточена на то, чтобы человек испытывал меньше психологических страданий. Человек застревает в этом негативе. Причина страдания — неправильное отношение к своей жизни, к своему опыту. Люди не видят, что это событие, оно могло их в чём-то укрепить, оно могло чему-то научить, оно было дано, возможно, не по твоей воле, но вы из этого всё равно можете что-то взять. Нужно изменить своё отношение к тому, что с тобой стало после этого».

Ранее Соловьёва заявила, что неопределённость разрушает нас внутренне. Это генетически обусловлено. Страх неизвестности по интенсивности похож на боязнь смерти.