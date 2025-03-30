Психолог объяснил мотивацию мужчин дарить женщинам цветы

Это естественный афродизиак, букет обеспечивает хорошее настроение и отсутствие скандалов.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Павел Раков.

«Многие женщины любят цветы. Почему? Потому что это естественный афродизиак для женщины. И когда она нюхает цветы, то у неё улучшается настроение. А теперь давайте объясним, что хорошего произойдёт, когда у женщины будет хорошее настроение. Потому что у мужчины, скорее всего, тоже есть мотивация «к». И когда мы рассказываем, что будет хорошего, когда у женщины будет хорошее настроение, нас услышат слушатели, у которых мотивация «к цели». Но когда мы с вами будем рассказывать, что будет с женщиной, когда у неё будет плохое настроение, нас услышат, слушатели у которых мотивация «от проблемы». Потому что она будет раздражённая, она может поругаться, она может расстроиться, напряжённое молчание, она не действует положительно на мужчину, мужчина от этого накапливает стресс, от стресса, соответственно, меньше зарабатывает. А если уровень стресса переходит на уровень дистресса, то мужчина может вообще лишиться работы. Поэтому проще цветы подарить, чем остаться без работы».

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