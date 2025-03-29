Психолог объяснил зацикливание на бывшем партнере

Причины, по которым люди могут быть зациклены на бывшем партнере, раскрыл в беседе с «Мослентой» психолог Роман Цветков. Он подчеркнул, что чем дольше и крепче были отношения, тем труднее перестать зацикливаться на экс-спутнике.

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По словам эксперта, это острая фаза после расставания, и она может продлиться целый год. Со временем привязанность уменьшится, и тогда стоит попробовать адаптировать свою жизнь к новым условиям.

Цветков пояснил, что навязчивые мысли о человеке могут возникать, если, например, от бывшего партнера ожидают каких-то поступков, взаимной поддержки. Или же потому, что человек чувствует вину перед ним или так и не удалось разгадать его полностью.

Для того, чтобы освободиться от таких мыслей, нужно перестать принуждать себя отказаться от этой привычки, отметил эксперт.

«Нередко самовынуждение лишь усугубляет ситуацию. Проживите и разберите эмоции и чувства, которые сейчас испытываете. Это поможет лучше понять себя, чтобы двигаться дальше. Будьте готовы к тому, что периодически воспоминания могут возвращаться — это тоже нормально. Ваша задача — уменьшить частоту таких повторов и не бояться их испытать снова», —

Так, Цветков рекомендует принять ситуацию и отпустить экс-партнера, попытаться использовать расставание как пищу для размышлений и рефлексии, не искать причину разрыва отношений в себе, а также принять, что взаимность не всегда идет по умолчанию.

«Некоторые люди думают, что за свою помощь кому-то они обязательно получат ответную реакцию. Однако это не так. Прежде, чем завязывать отношения, стоит внести ясность насчет взаимных ожиданий. Не фантазируйте о действиях партнера, а говорите прямо о своих чувствах», — заключил он.

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