Взрослые объяснили, почему они выбирают детский контент

Большая часть россиян регулярно обращаются к детскому контенту, следует из результатов опроса сервисов «ЛитРес» и LiveLib, а также «Ростелеком. Книги», проведенного в рамках ежегодной Недели детской книги.

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Так, 48% опрошенных признались, что регулярно смотрят мультфильмы, а еще 43% взрослых выбирают детские книги в жанрах фэнтези и приключений.

Примечательно, что опрошенные, у которых нет детей, объяснили свое обращение к детскому контенту желанием отдохнуть (так ответили 42% респондентов). Семейные же люди рассматривают детский контент в качестве разновидности досуга (26%), ностальгии по детству (17%), а также напоминания о настоящих ценностях (16%).

В исследовании приняло участие более 800 респондентов старше 18 лет.

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