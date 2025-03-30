Польские ученые выяснили, почему мужчин привлекает женская грудь. Исследование в племени Дани доказало: это биологическая особенность, а не влияние культуры.

Как сообщает телеграм канал SEND NEWS польские ученые из Вроцлавского университета провели любопытное исследование, пытаясь ответить на извечный вопрос: почему мужчин так привлекает женская грудь? Результаты их работы, опубликованные в журнале Archives of Sexual Behaviour, свидетельствуют, что это влечение имеет биологическую, а не культурную природу.

Исследование в племени Дани

Ученые выбрали для своего исследования племя Дани в Западной Новой Гвинее (Индонезия), где до недавнего времени женщины традиционно ходили топлес. Они сравнили две группы мужчин:

40 пожилых мужчин, выросших в эпоху, когда обнаженная грудь была нормой

40 молодых мужчин, взрослевших, когда женщины уже начали прикрывать грудь

Результаты показали, что обе группы одинаково часто прикасались к груди партнерши во время секса и испытывали схожее возбуждение при виде обнаженной женской груди. Это опровергает теорию о том, что мужское влечение к груди — продукт западной культуры.

Эволюционное объяснение

Исследователи предполагают, что привлекательность женской груди имеет эволюционные корни:

Грудь может сигнализировать о молодости и плодовитости женщины

Некоторые исследования показывают предпочтение большой груди и высокого соотношения бедер к талии

Эти признаки могут подсознательно указывать на способность к вынашиванию и вскармливанию потомства

Критика "идеального тела"

Стоит отметить, что популярная формула "идеального женского тела" недавно была оспаривается математиками. Профессор Стефанчик подчеркивает, что его исследование не дает оценочных суждений — оно лишь констатирует биологический факт.

Культурные различия

Интересно, что не во всех культурах грудь имеет одинаковую сексуальную значимость. Исследование 1951 года среди 191 культуры показало:

Только в 13 культурах грудь считалась сексуально важной

Из них 9 культур предпочитали большую грудь

Мнение экспертов

Профессор психологии Стив Стюарт-Уильямс назвал исследование "убедительным":

"Это всегда казалось мне неправдоподобным — могла ли западная культура случайно создать мужскую одержимость локтями или ноздрями женщин?"

Выводы

Исследование подтверждает, что влечение к женской груди — это врожденная биологическая особенность, а не продукт культурных влияний. Однако авторы подчеркивают, что это не единственный и не главный фактор при выборе партнера.

Важно: Результаты исследования не следует воспринимать как оправдание объективации женщин или нарушения личных границ. Научное понимание биологических механизмов должно способствовать более осознанным и уважительным отношениям между полами.