Нейропсихолог объяснила, почему человечество стремительно глупеет

В последнее десятилетие наблюдается снижение умственных способностей у людей по всему миру, утверждают ученые. В чем причина интеллектуального провала и как поддерживать мозг в форме, разбиралась Москва 24.

Стали глупее?

Уровень интеллекта стремительно падает у людей по всему земному шару. Причем патологический процесс начался задолго до пандемии коронавируса, говорят результаты зарубежных исследований.

Согласно американскому изданию Monitoring the Future, с 2010 года школьники все чаще жалуются на проблемы с концентрацией и запоминанием информации. Такие сложности стали проявляться значительно чаще по сравнению с 1990-ми годами.

При этом результаты международных тестов Programme for International Student Assessment говорят о том, что теряют способность сосредоточиться не только подростки. В развитых странах 25% взрослых испытывают проблемы с аналитическим мышлением и не могут справиться с простейшими математическими задачами. Причем в США данный показатель еще выше – 35%.

Возникшие проблемы ученые связывают с влиянием гаджетов, интернета и соцсетей, которые стимулируют выработку в мозге дофамина (гормона, отвечающего за удовольствие, в том числе – от достижения целей) без значительных усилий. По их мнению, молодежи все больше свойственно клиповое мышление, при котором информация воспринимается фрагментарно, с помощью коротких и ярких образов, но без усиленной работы мозга.

Ранее ученые из Норвегии также зафиксировали падение интеллектуального уровня населения Европы в XXI веке. Они изучили 730 тысяч IQ-тестов, сделанных в 1990–2004 годы, и выяснили, что коэффициент интеллекта каждые шесть лет падал на полтора балла. Исследование было опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Меньше помощи, больше дела

Невролог Рустем Гайфутдинов среди прочих факторов, влияющих на работу мозга, назвал высокий уровень комфорта, который принесли человечеству гаджеты и всемирная Сеть.

"Особенно с появлением искусственного интеллекта мы без каких-либо усилий получаем четкие ответы на все вопросы – практически без чтения и обработки информации. Вычисления мы отдали калькулятору, счет денег – банковским приложениям. Конечно, мозг расслабляется. Интеллект развивается, когда мы загоняем себя в некие экстремальные ситуации – изучаем что-то новое, видим что-то непривычное, быстро принимаем решения", – объяснил врач в беседе с Москвой 24.

В связи с этим невролог отметил благоприятную пользу для мозга в периодической смене места работы, где человек будет вынужден адаптироваться к новым условиям. Кроме того, положительно скажутся на развитии интеллекта регулярное чтение новой литературы, заучивание стихов и разгадывание кроссвордов.

"Браться нужно за все, что стимулирует напряжение биологических нейронных сетей. Чем сложнее и многограннее жизнь, тем более будет развит интеллект", – отметил специалист.

В свою очередь, нейропсихолог и член Союза охраны психического здоровья человека Нина Петровская в беседе с Москвой 24 указала на важность физической активности для мозговой деятельности.

"Особенно хорошо работают танцы, причем мозгу все равно, где вы будете двигаться и насколько хорошо. Главное – делать. Танцы дома спровоцируют выделение такого же количества дофамина и полезных вещей, как и на тренировке или в клубе".

Также нейропсихолог подчеркнула важность для работы мозга достаточного количества кислорода, а значит, регулярных прогулок. Кроме того, позитивно скажется высокая социальная активность, добавила Петровская.

"Я бы отметила и благодатное влияние интернета при правильном его использовании. Если обращаться в Сеть не за короткими роликами, а, например, для прохождения курсов, поиска логических тренажеров и игр, многообразие доступных вариантов скорее принесет пользу", – заявила нейропсихолог.

При этом нельзя перегружаться: это негативно повлияет на сон – важный фактор для четкой работы мозга, подчеркнула специалист. В связи с этим необходимо откладывать все гаджеты, выключать радио и телевизор минимум за два часа до сна, заключила Петровская.