Психолог назвал неожиданные слова, которые надо произносить утром

Эти пять слов помогут бороться с прокрастинацией и повысят продуктивность в течение дня. Эффективным методом поделился психолог Говард Смит.

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Эксперт рекомендует использовать «Правило действий 5-4-3-2-1»: сразу после пробуждения посчитать в обратном порядке от пяти до одного и приступить к выполнению небольшой, но значимой задачи.

Эта техника прерывает циклы прокрастинации, активирует центры принятия решений в мозге и создаёт импульс для дальнейших действий. Говард Смит подчёркивает, что регулярное применение этого метода помогает преодолеть барьер между мыслями и действиями, что особенно важно для тех, кто склонен откладывать дела на потом.

Использование правила 5-4-3-2-1 не ограничивается утренними ритуалами — его можно применять в любой момент, когда возникает соблазн отложить важные задачи.