Какого человека называют фаталистом и как он живет

В чём суть этого мировоззрения, каковы его плюсы и минусы.

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Фатализм — мировоззрение, в основе которого лежит вера в полную или частичную предопределённость бытия. Для одних это признание своих ограничений, а для других — глупая капитуляция. Не будем ни демонизировать эту философию, ни возлагать на неё слишком много. Рассмотрим, в каких моментах и для каких людей фрагменты фаталистического мышления будут оправданны, а когда и кому сильно навредят.

«Иногда убеждённость в неизбежности событий приносит спокойствие, уменьшает тревогу, давление и страх ошибки. Однако ещё такой взгляд может стать ловушкой, поскольку человек не использует свои возможности, когда может что-то изменить», — Алина Толмачёва, КПТ-психолог, эксперт «Психодемии».

Изначально фатализм был вовсе не про бытовой пессимизм. В древности фатум (лат. fatum — слово богов, прорицание) определяли как сочетание природных сил и последствий наших поступков. В античности люди верили, что стихии управляются богами. Но, кроме этого, существовал и «жребий» (лат. fors — элемент случайности). Он создавал пространство для изменений, делая судьбу гибкой, а не строго предначертанной. Поступки людей всё ещё имели смысл и влияли на ход событий.

Черты фаталиста: как он мыслит

Я специально прописываю разные примеры, чтобы вы могли делать свои выводы о том, когда в фатализме есть смысл, а когда в нём больше препятствий. Фаталист убеждён в неизбежности событий, которые уже задуманы наперёд. Это может проявляться по-разному и в определённой степени. Рассмотрим конкретные особенности этой философии.

Принятие, того, что человек не всесилен

«Я просто спокойно пойду на это собеседование, но если меня не возьмут, то и к лучшему».

«Если мне суждено встретить любовь, я её встречу, а если нет — значит, это просто не мой путь. Это не помешает мне получать удовольствие от свиданий».

Здесь фатализм помогает снижать тревогу, отпускать ситуацию и не зацикливаться на идеальном результате. Становится сложнее, если мы всё отдаём в руки судьбы, не пытаемся даже отправлять резюме, не ходим на свидания, не пробуем новое.

Поиск смысла в случайностях для разных целей

«Интересно, почему мы встретились с этой давней знакомой? Может, это знак, что мне стоит позвать её на свидание?»

«Я снова в каких-то странных отношениях, видимо, Вселенная хочет мне о чём-то сообщить».

«Я всегда выбираю токсичных партнёров — наверное, у меня такая карма».

«Если мне суждено вырасти в карьере, шанс найдёт меня сам».

Иногда фатализм придаёт событиям логику и структуру, помогает справиться с ощущением хаоса и бесконтрольности. Как видите, это может и помогать, и мешать в зависимости от выводов, которые мы делаем. Интерпретация «знаков» и «уроков» может как застопорить вас в какой-то ситуации («не выйду из токсичных отношений, пока не пройду урок»), так и наоборот, помочь действовать («раз это судьба, то стоит рискнуть и сделать шаг»).

Если вы любите прибегать к ответам из чего-то мистического, искать закономерности, видеть знаки судьбы и разгадывать подсказки Вселенной, проверьте себя на предмет того, как вы чаще всего это используете. Можно задать себе наводящие вопросы.

Полагаетесь на судьбу и складываете лапки, потому что всё решится само?

Разгоняете тревогу, потому что видите в посланиях мира предостережения от опасностей?

Меньше волнуетесь, но продолжаете идти к своим целям?

Находите в этих подсказках возможности и решения своей задачи, чтобы опробовать их в реальности?

И всё-таки давайте попробуем провести пунктирную черту пользы и вреда фаталистических взглядов.

Плюсы: когда и для кого фатализм полезен?

Нечто уже свершилось. Если вы склонны крутить в голове ошибки и винить себя, доля фатализма поможет отпустить ситуацию. Вы можете придерживаться логики: «Это уже случилось, остаётся двигаться дальше». Пусть такой взгляд позволит тратить меньше ресурсов на посыпание головы пеплом и больше — на сожаление о случившемся и обработку выводов.

Если вы склонны крутить в голове ошибки и винить себя, доля фатализма поможет отпустить ситуацию. Вы можете придерживаться логики: «Это уже случилось, остаётся двигаться дальше». Пусть такой взгляд позволит тратить меньше ресурсов на посыпание головы пеплом и больше — на сожаление о случившемся и обработку выводов. Вы всегда недовольны результатом. Если вы всё время думаете, что предприняли недостаточно, щепотка фатализма поможет сказать себе: «Я сделал всё, что было в моих силах». Может, так было нужно? Или это шанс взглянуть на проблему иначе? А что, если некая цепочка событий приведёт к нужному результату в другой ситуации именно благодаря этому провалу? Или это намёк на то, что процесс важнее результата?

Если вы всё время думаете, что предприняли недостаточно, щепотка фатализма поможет сказать себе: «Я сделал всё, что было в моих силах». Может, так было нужно? Или это шанс взглянуть на проблему иначе? А что, если некая цепочка событий приведёт к нужному результату в другой ситуации именно благодаря этому провалу? Или это намёк на то, что процесс важнее результата? Вы переживаете утрату. Смерть близкого, завершение отношений, потеря работы часто сопровождаются самобичеванием. Частичная вера в предопределённость бытия здесь может быть как никогда кстати и поможет принять случившееся. Пусть это не мешает гореванию — этому процессу важно случиться после признания утраты.

Минусы: когда фатализм мешает?