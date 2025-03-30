Почему женщины берутся командовать мужьями и к чему это приводит

На днях Ксения Бородина опубликовала шуточный ролик, в котором она постоянно давала указания своему нынешнему избраннику: «помой посуду», «вызывай лифт», «пристёгиваемся, чего ты не заводишься»… Сердюков в ответ смиренно молчал, хотя и смотрел с лёгким недоумением.

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«Мне кажется, это заводские настройки всех командирш. Кто себя узнал?» – подписала телеведущая.

Многие подписчицы признались, что ведут себя в жизни точно так же. Причём если одни поделились, что пытаются бороться с таким отношением к мужчине, то, по словам других, муж просто не в состоянии сам принимать решения.

Так почему женщины берутся командовать мужьями и к чему это обычно приводит?

Почему они это делают

1. Семейный пример

Как строить отношения, мы усваиваем ещё в детстве на примере папы и мамы. А потом этот опыт и пытаемся внедрить во взрослой жизни.

Например, если в семье мама успешно руководила папой, а тот даже не пытался восстать, то дочка, повзрослев, усвоит именно такую модель отношений. И любые попытки мужа «взять власть в свои руки» будут восприниматься ею в штыки.

К такому поведению склонны и женщины, которых с детства приучали к материнскому стилю поведения, хваля за любые его проявления.

2. Недоверие

Попытки всё время управлять мужем и указывать ему, что и как делать, могут быть следствием недоверия. Причём это недоверие может распространяться на весь сильный пол. Усваивается такое отношение опять же с детства – папа ушёл из семьи или просто был слабым и безвольным, выполнявшим указания властной мамы.

Но избранник и сам по себе может казаться женщине недостаточно умным, амбициозным, решительным, ответственным и т.д. Поэтому она уверена, что без чёткого руководства муж ничего не сможет – ни гвоздь в стену вбить, ни карьеру построить.

В любом случае женщина изначально стремится занять в отношениях роль лидера, хочет всё контролировать и всем управлять.

3. Ошибка выбора

Часто женщины влюбляются не в самого человека, а в своё представление о нём. И потом всю жизнь пытаются подогнать своего избранника под нарисованный ими идеал. Они уверены, что без их помощи супруг ни за что не добьётся нужного результата. Такие жёны постоянно пытаются изменить свою вторую половину в соответствии со своим видением. Стараются привить им новые вкусы, интересы и даже манеры. А главное – требуют достижения целей, которые сами же и придумали.

4. Борьба за власть

Чаще борются за власть маскулинные женщины – с мужским характером, доминирующей мужской энергией. Многие из них занимаются бизнесом, строят карьеру. В результате у них вырабатываются мужские качества, необходимые им в бизнесе и на карьерной лестнице. Эти качества – волю, иногда агрессию, быстроту принятия решений, напористость – они проявляют в отношениях и дома.

В результате поведение таких женщин становится, как у героини Раневской из фильма «Подкидыш», без конца призывавшей мужа: «Муля, не нервируй меня!».

К чему приводит

1. Разрушение отношений

В борьбе мужчины и женщины за власть чувства и отношения разрушаются. Каждый прёт как танк, добиваясь собственных целей, и никто не желает уступать. Начинаются конфликты, измены. Отношения рушатся. Многие мужчины в таких ситуациях уходят во внутреннюю эмиграцию, начинают пить, играть, ходить налево.

Полноценные же мужчины такого давления, как правило, не выдерживают. Те, что послабее, уходят в так называемую «внутреннюю эмиграцию» – начинают пить. Те, что посильнее, попросту уходят из семьи.

2. Увеличение нагрузки

Бывает, конечно, что некоторые представители сильного пола добровольно уступают власть. Это так называемый феминный тип мужчин – мягкие, слабые, уступчивые.

Как правило, они не уверены в себе, а потому постоянно сомневаются в правильности своих решений и поступков.

Когда жена берётся руководить всеми действиями мужа – от починки сливного бачка до количества денег, которые он тратит, у него постепенно пропадает всякое желание проявлять инициативу. В результате он уступает женщине не только власть, но и вообще какую-либо ответственность за происходящее в семье.

Он устраняется от борьбы, предоставляя своей спутнице возможность наслаждаться видимостью одержанной победы.

Правда, самих представительниц слабого пола подобный расклад часто не радует.

Ведь власть, среди всего прочего, подразумевает и ответственность за принятие и последствия принятых решений. Женщину это совершенно не устраивает, и она начинает требовать ответственности от мужчины.

Но за годы женского диктата мужчина уже разучился за что-либо отвечать и привык повиноваться. Возмущение жены вызывает у него лишь раздражение и страх. Они становятся чуть ли не главными чувствами, которые он теперь и испытывает к своей избраннице.

И вот уже женщина превращается в ломовую лошадь, которая в одиночку тащит на себе весь воз проблем. И все попытки привлечь к их решению мужчину рушатся на корню.

Таким образом руководящие женщины изначально сами лишают себя возможности ощутить сильное мужское плечо.

3. Искажение ролей

В семье, где женщина пытается руководить мужчиной, а он подчиняется, рано или поздно происходит искажение ролей, что приводит к серьёзным проблемам в постели.

Во-первых, в основе влечения у женщин, как уверяют специалисты, чаще всего лежит восхищение мужчиной. Однако слабый и беспомощный, в её представлении, муж восхищения не вызывает по определению. А стало быть, и возбуждать не в состоянии.

Мужчина же, в свою очередь, бессознательно воспринимает женщину, которая соревнуется с ним за лидерство и пытается им управлять, как соперника. Что, опять же, убивает любое влечение на корню.

Во-вторых, в женщине, которая его без конца поучает, мужчина чаще видит мать. И в этом случае говорить о возникновении влечения, разумеется, тоже не приходится.

Что делать?

1. Научиться уступать

Уступить – это не значит проиграть, унизиться, потерпеть поражение. Умение проявлять гибкость в отношениях, идти на компромиссы является одним из главных признаков женской мудрости и способов достигать желаемого

Откажитесь от борьбы за лидерство в отношениях – позвольте мужчине чувствовать себя главным. Если вы, конечно, хотите, чтобы рядом с вами был именно мужчина, а не затравленный подкаблучник.

2. Научиться договариваться

Можно разделить зоны ответственности – где-то главенство принадлежит жене, где-то мужу.

И не надо делить дела на женские и мужские. Кто лучше готовит, кому это больше нравится, тот пусть этим и занимается. У женщины лучше машину водить получается, а у мужа с сыном отношения выстраивать или уроки делать – ну и прекрасно.

Важно не предъявлять претензии, а объяснять спутнику жизни, что и почему важно для вас. Старайтесь слышать и слушать друг друга. И главное – в любом случае ищите решение проблемы, а не виноватого.

3. Научиться доверять

Речь идёт о вере в силы, возможности и намерения избранника. Именно неверие в них приводит к тотальному контролю и постоянному стремлению управлять жизнью второй половины.

Поверьте, что мужчина сможет решить все вопросы, принять правильное решение. И главное – предоставить ему такую возможность. Даже если вам кажется, что вы знаете, как нужно поступить – не лезьте с советами. И если мужчину всё-таки угораздило ошибиться, найдите в себе силы удержаться от упрёков.

Откажитесь от стремления руководить мужчиной, направлять его жизнь в лучшую сторону, решать за него его проблемы, принимать какие-то решения. Доверьте мужчине право принятия решений и ответственность за них.

Старайтесь без сопротивления принимать всё, что способен дать мужчина, даже в мелочах, учитесь быть ему благодарной за это и откажитесь от стремления критиковать его и командовать им.