Ученые объяснили универсальную структуру человеческих отношений

NHB: разработана модель, объясняющая, как люди воспринимают социальные связи
Исследователи из Пекинского педагогического университета разработали модель, объясняющую, как люди по всему миру воспринимают социальные связи. Ученые проанализировали данные из 19 регионов на пяти континентах, исследованиях народа Мосо в Китае и исторических документах, охватывающих период в три тысячи лет. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NHB).
Авторы использовали опросы, лабораторные эксперименты и вычислительные методы для анализа 20 427 социальных связей. В результате они выявили универсальную структуру, названную моделью FAVEE-HPP, которая классифицирует отношения по пяти параметрам: формальность (Formality) – степень официальности связи, активность (Activeness) – уровень вовлеченности участников, валентность (Valence) – позитивный или негативный характер отношений, обмен (Exchange) – выгодность взаимодействий, равенство (Equality) – баланс сил между участниками.
Помимо этого, связи поделили на три категории: враждебные (hostile), личные (private) и публичные (public).
Этот подход доказал свою универсальность среди разных культур и исторических эпох. Он позволяет количественно оценивать отношения и изучать их влияние на социальную поддержку, уровень счастья, вероятность разводов и даже продолжительность жизни.
В будущем исследователи планируют изучить, как эта модель формируется в процессе развития личности и как контекст влияет на восприятие связей.