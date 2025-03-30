Секс-коуч перечислила ошибки первого поцелуя, которые совершают все

Первый поцелуй — важный момент в начале отношений, и многие задаются вопросом: уместно ли целоваться на первом свидании? Психолог, секс-коуч и автор книг о взаимоотношениях Анна Ковригина раскрыла, когда поцелуй при первой встрече может быть уместен.

По словам эксперта, универсального ответа нет — все зависит от контекста и уровня взаимной симпатии. Однако можно с уверенностью сказать, что поцелуй уместен, если:

Между вами сразу возникла химия — вы оба флиртуете, смотрите друг на друга с интересом.

Свидание прошло очень тепло — долгие разговоры, смех, легкие прикосновения.

Вы оба не против спонтанности — иногда поцелуй становится естественным завершением вечера.

Лучше подождать, если:

Вы едва знакомы — если свидание больше похоже на дружескую встречу, поцелуй может смутить.

Партнер держится сдержанно — если нет явных сигналов, лучше не торопиться.

Вы сомневаетесь — если внутри есть тревога, возможно, стоит дать отношениям развиться.

Эксперт отмечает, что первый поцелуй — это не просто жест, а важный невербальный сигнал. Он может как укрепить связь, так и создать неловкость, если один из партнеров к нему не готов.