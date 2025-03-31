Женщина изменила мужу с токсичным бывшим и оказалась в тупике

К коучу по отношениям Колин Нолан обратилась 30-летняя женщина, которая изменила мужу с токсичным бывшим бойфрендом и оказалась в нравственном тупике. Письмо читательницы и ответ специалистки приводит издание Mirror.

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По словам автора письма, они с мужем вместе уже три с половиной года, из которых полтора года они женаты. Женщина добавила, что до него встречалась с мужчиной, отношения с которым она назвала токсичными.

Автор письма отметила, что несколько месяцев назад бывший бойфренд предложил ей выпить кофе. Она согласилась, и встреча закончилась сексом.

«Короче говоря, я ушла от мужа к бывшему партнеру, но мне понадобилось всего несколько недель, чтобы понять, что он совсем не изменился. Я вернулась к исходной точке и поняла, что снова живу с нарциссом, который думает только себе», — подчеркнула она.

В итоге женщина решила вернуться к мужу, он согласился дать ей второй шанс. Автор письма призналась, что, хотя она и благодарна супругу за это, она все еще скучает по бывшему бойфренду.

В ответ на письмо Нолан сравнила отношения женщины с бывшим партнером с зависимостью.

«Возможно, драма, которая есть в ваших отношениях, кажется вам нормальной, но не путайте ее со страстью. В здоровых отношениях такой драмы нет», — предупредила специалистка.

Нолан также посоветовала женщине обратиться за помощью к психотерапевту. Она отметила, что экс-партнер не изменился даже после второго шанса, и призвала напомнить себе о привлекательных чертах мужа.

Я уверена, что часть влечения заключалась в том, что он совсем не похож на вашего бывшего парня. Я почти уверена, если бы муж не принял вас обратно, вы бы сейчас не думали о своем бывшем, а скучали по мужу и делали все возможное, чтобы восстановить брак. Вы говорите, что любите его и знаете, как вам повезло, поэтому вам следует сосредоточиться на том, чтобы вложить все свое внимание и усилия в брак, — Колин Нолан, коуч

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