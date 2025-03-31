Мужчины и женщины обсудили ощущения от первого секса

Женщины и мужчины рассказали об ощущениях, которые испытали, когда впервые занялись сексом. Своими главными открытиями на этот счет они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Многие пользователи рассказали, что очень нервничали и не получили удовольствия от первого секса.

Нам обоим было по 22. Мы оба были девственниками и оба очень переживали по этому поводу. Это прозвучит просто смешно, но нам, двум взрослым людям, потребовалось больше пяти минут, чтобы понять, как я должен был войти в нее. Мы чувствовали себя самыми глупыми девственниками на планете. А потом, конечно, я очень быстро кончил в нее, — Ordinary_Ice_796, пользователь Reddit

Для многих первый сексуальный опыт оказался не просто разочаровывающим, а по-настоящему травмирующим.

Я нервничал, и у меня были проблемы с эрекцией, а она была злобной стервой. Это отвратило меня от секса, пока я не встретил женщину, которая затем стала моей женой, — jeagerdoodle, пользователь Reddit

Мы занимались этим минут пять, и она сказала: «Я думаю, мы опаздываем в кино», — Effective-Length-755, пользователь Reddit

Большинство женщин признались, что не ожидали, что лишиться девственности будет так больно.

Это было намного больнее, чем я ожидала, но мне это действительно понравилось, — bashful_grape27, пользовательница Reddit

Однако нашлись и те пользователи, которым их первый секс действительно понравился.

Лучшие 38 секунд в моей жизни, — DrBlaziken, пользователь Reddit

Ранее женщины рассказали, какие секс-фантазии о мужчинах действуют на них наиболее возбуждающе. Многие отметили, что представляют себе звуки, которые издают мужчины — стоны, выдохи, грязные словечки.