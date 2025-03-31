После 32 лет несчастного брака женщина нашла спорный способ утешиться

Женщина по имени Лиза, которая прожила 32 года в несчастном браке, после развода начала встречаться с женатыми мужчинами. Ее историю опубликовало издание Mirror.

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По словам Лизы, за годы брака она полностью разочаровалась в муже. После развода она зарегистрировалась на сайте знакомств с женатыми мужчинами и начала заводить с ними романы. Женщина отметила, что общается там со щедрыми, состоявшимися, уверенными в себе и успешными людьми. В общей сложности у нее были романы с 16 женатыми мужчинами.

«Все дело в усилиях, которые прикладывают эти мужчины. Планирование, жесты, желание произвести на меня впечатление — это опьяняет. Мне не нужны их деньги, но мне нравится, как они меня балуют», — рассказала Лиза.

Она похвасталась, что благодаря новым любовникам обедала в ресторанах, отмеченных звездами «Мишлен», и бывала на частных яхтах.

Лиза добавила, что с точки зрения морали ее выбор сомнителен, но благодаря романам с женатыми мужчинами она чувствует себя сексуальнее, сильнее и увереннее, чем когда-либо.

Все супружеские пары, которых я знаю, несчастны. Женщины чувствуют себя игнорируемыми, мужчины — запертыми в ловушке. Между тем, я получаю страсть, волнение, удивительные свидания — без скучной части Лиза

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