Как начать день продуктивно

Утро задает тон всему дню, но часто начинается с хаоса, сонного скроллинга и спешки. Хотите чувствовать себя бодро и делать больше? Попробуйте эти простые шаги!

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Сразу после пробуждения выпейте стакан воды — это запустит обмен веществ. Вместо соцсетей уделите пять минут легкой зарядке или растяжке. Завтрак не пропускайте: белки и полезные жиры дадут энергию. Планирование задач с утра поможет не распыляться на мелочи. И главное — не забудьте выйти на свет или проветрить комнату, ведь дневной свет регулирует биоритмы.

Ранее сообщалось, что депрессия у ребенка школьного возраста — не просто капризы или плохое настроение. Это серьезное состояние, которое требует внимания и поддержки со стороны родителей. Вот советы, как помочь ребенку, когда он замкнут и подавлен.