Сексолог дал совет тем, кто стесняется заниматься любовью при кошке

Ситуация, когда близость проходит под строгим взором любимого питомца, может вызывать смятение у участников процесса. Сексолог Александра Миллер перечислила простые способы отпустить ситуацию и объяснила, что о самих людях говорит такая черта, как стеснение перед животным.

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По ее словам, стоит разобраться, почему такая стеснительность вообще возникает. Возможно, здесь играют роль старые установки. Эксперт уточнила, сексуальные отношения — это не только физическая близость, но и глубокая эмоциональная связь.

«Если ваш питомец рядом, то, возможно, он просто маленький наблюдатель, который, как и психотерапевт, не осуждает, а просто принимает вас такими, какие вы есть. Можно попробовать представить, что ваша кошка или собака не просто зритель, а символ доверия и принятия, что может помочь расслабиться», — уточнила Миллер.

Несмотря на то, что животные не понимают, чем занимаются люди, установление границ может оказать положительный эффект. Партнеры могут попробовать создавать для себя такое пространство для любви, куда питомец не будет допускаться.

«Стоит учесть, что в природе нет идеальных условий для всего и иногда необычные обстоятельства могут добавить искры в отношения. Попробуйте превратить смущение в легкость — внесите элементы игры или юмора, которые могут помочь уменьшить напряженность», — обратила внимание сексолог.

Важно помнить, что интимная жизнь — личное дело. Если присутствие животного мешает, важно разрешить себе иметь пространство, куда оно не будет допускаться, сообщает Life.ru.

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