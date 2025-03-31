Создана модель, описывающая любые человеческие отношения

На протяжении жизни мы выстраиваем и поддерживаем сложную сеть социальных связей: дружеские, семейные, романтические, профессиональные отношения, а в современном мире — и онлайн-взаимодействия. В последние десятилетия поведенческие ученые пытаются глубже понять, как люди осознают эти разные типы отношений.

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Общая структура и влияние социальных связей на благополучие уже хорошо изучены, но то, как люди их концептуализируют (то есть как осмысляют про себя разные типы отношений), до конца не ясно. Институт изучения мозга IDG/McGovern Пекинского педагогического университета провел исследование отношений на основе онлайн-опросов, лабораторных экспериментов и вычислительных методов, его результаты опубликованы в Nature Human Behavior.

«Мы собрали данные онлайн-опросов из 19 регионов мира, провели личные интервью с представителями матрилинейного общества мосо в Китае и проанализировали литературные источники разных исторических периодов; затем использовали методы снижения размерности и кластеризации, чтобы выявить базовую организацию человеческих отношений», — рассказал главный исследователь Государственной ключевой лаборатории когнитивной нейронауки и обучения IDG/McGovern Инь Ван.

Результатом стала универсальная модель структуры отношений FAVEE (Формальность, Активность, Валентность, Обмен, Равенство) — HPP (враждебный, частный и публичный).

«Наше исследование выявило эту базовую модель, — объяснил Ван. — Она показывает, что люди используют пять измерений (формальность, активность, валентность, обмен, равенство) и три категории (враждебные, личные, публичные), чтобы осмыслять свои социальные связи. Мы доказали также, что эта модель универсальна для разных культур, обществ и исторических периодов».

Таким образом, создана вычислительная модель, которая позволяет количественно и системно описывать человеческие отношения. В дальнейшем ее можно будет использовать для изучения связи между разными аспектами отношений и реальными явлениями, такими как разводы, воспринимаемая социальная поддержка, благополучие и даже продолжительность жизни.

Исследователи выложили свои результаты в открытый доступ на GitHub, чтобы коллеги могли воспользоваться ими для изучения сложной природы человеческих отношений.