Психолог рассказала о влиянии детских травм на выбор партнера

Из-за проблем в раннем возрасте человек может стремиться к «болезненным» связям. Об этом Елена Соловьёва рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«Для чего люди часто идут в болезненные отношения? Всегда проявляются флешбэки из детства. Приходя в болезненные отношения, они бессознательно верят, что эту проблему переиграют. Ту боль, которую испытывали в детстве, неудовлетворённые потребности в детстве они сейчас удовлетворят. Якобы они возьмут этого неидеального партнёра и как-то волшебным образом преобразуют. Поэтому они в этих отношениях находятся. Они пытаются делать это самыми неподходящими способами. Но они искренне верят, что текущими отношениями залечат боль, которая из детства идёт».

Ранее психолог дала советы по выходу из состояния затяжного страдания. Настоящая причина переживаний — неправильное отношение к негативному опыту. Необходимо извлечь пользу из травмирующего события, рассказала Соловьёва.