Пять сомнительных комплиментов женщине и как на них отвечать

Есть комплименты, от которых расправляются плечи и непроизвольно появляется улыбка, а есть те, после которых хочется спрятаться под стол. Они вроде бы начинаются как нечто приятное, но заканчиваются так, что остается уловимый привкус неловкости, осуждения или сравнения. Это и есть сомнительные комплименты — фразы, в которых под оберткой похвалы прячется давление, обесценивание или просто бестактность. Обсудили с психологом Радмилой Бакировой, как достойно пресечь нежелательный поток.

© Unsplash

«Ты хорошо выглядишь… для своего возраста»

Этот комплимент вроде бы о красоте, но на деле он подкрепляет идею, что возраст — это что-то, с чем нужно бороться. Да еще и соревноваться по дороге со своими ровесницами (все же в курсе, что то, какое лицо и тело мы носим, зависит от множества факторов — и далеко не на все мы в состоянии хоть как-то влиять).

«Отвечайте с улыбкой, но прямо: "Я вообще хорошо выгляжу, вне зависимости от цифр. Возраст — не приговор, а путь". Так вы отстаиваете свою ценность здесь и сейчас, не позволяя себя загонять в шаблоны», — объясняет эксперт.

«Ты так похудела! Прямо другая стала»

Фраза будто бы о фигуре, но звучит как: «прежняя ты была хуже». Часто за ней стоит ожидание, что женщина должна все время стремиться быть «стройнее» — неважно, какой ценой. Хотя вес и объемы тела ну никак не делают нас счастливее, проверено.

Отвечайте спокойно: «Я вообще-то всегда была собой, просто с разной одеждой и разным настроением». Кстати, вы вообще не обязаны благодарить за оценку вашего тела. Особенно, если вы о ней не просили напрямую.

«Ты такая красивая, почему не замужем?»

Классика, в которой «красивая» — как замаскированный допрос, а «замужем» это некая обязательная опция, которая делает женщину полноценной и настоящей. Вместо восхищения звучит укор и намек на «что-то с тобой не так».

Лучше всего реагировать с легкой иронией: «Наверное, все еще слишком красивая, чтобы соглашаться на кого попало. Кстати, напомните мне, с чего я обязана перед вами лично отчитываться?». Это простой, но действенный психологический прием: переведите фокус с «должна» на «выбираю». Это возвращает вам контроль.

«Ты молодец, не то что остальные»

Комплимент через сравнение с другими — всегда ловушка. В нем скрыта манипуляция: «ты мне нравишься, пока держишься особняком»

«В такой ситуации лучше реагировать спокойно, с достоинством: "Мне не нужно быть лучше кого-то, чтобы быть собой". Сравнения всегда обесценивают. Даже если речь о вас — это разрушительно для самооценки в долгосрочной перспективе», — подчеркивает психолог.

«Ты не выглядишь как мама троих!»

А как должна выглядеть «мама троих (пятерых или вообще бездетная женщина)», где и когда появились некие эталоны? Такие фразы маскируются под восхищение, но несут стереотип: женщина теряет себя, стоит ей стать матерью.

Отвечайте с благодарностью, но расстановкой акцентов: «Я и мама, и женщина, и человек, и все это — я, а не внешняя роль». Переводите внимание с внешнего на внутреннее — это возвращает вам субъектность.

Если комплимент вызывает дискомфорт, это уже не комплимент

Главное: вы не обязаны благодарить за бестактность, даже если она подана с улыбкой. Научитесь слышать свои ощущения и реагировать с уважением к себе. Тогда даже самые ядовитые «доброжелатели» быстро поймут: вы не та, к кому стоит лезть с пассивной агрессией в обертке похвалы.