Россиянки назвали главную черту успешных мужчин

Наши соотечественницы уверены, что внешний вид может многое сказать о человеке. Исследование аналитиков сервиса «Авито.Услуги» показало, какие черты, по мнению женщин, выделяют успешных мужчин.

© Чемпионат.com

Согласно опросу, более половины россиянок (56%) в возрасте от 21 до 55 лет уверены, что об успехе мужчины может говорить аккуратная стрижка, а также отсутствие небрежной щетины или бороды. При этом 22% респонденток отметили, что чаще всего такие требования к имиджу актуальны для мужчин, работающих в офисе.

Кроме того, бо́льшая часть участниц опроса (71%) отметила, что постоянно сталкивается с давлением общества в вопросах внешнего вида. Так, 21% женщин считает себя зависимым от мнения окружающих, у мужчин этот показатель составляет 17%.