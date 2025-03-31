Генетики ответили, почему нам нравится музыка

Пройдитесь по оживленной улице — и вы услышите музыку, которая вдохновляет, утешает и объединяет людей. Но почему одни наслаждаются ею больше, чем другие? Недавнее исследование, опубликованное в Nature Communications, отвечает на это, обнаружив, что генетика играет ключевую роль в том, сколько удовольствия мы получаем от музыки.

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Чтобы выяснить, зависит ли музыкальное удовольствие от генетических различий, ученые из Института психолингвистики Макса Планка (Германия), в сотрудничестве с Каролинским институтом (Швеция), провели исследование с участием более 9000 близнецов.

Близнецовые исследования — это метод, позволяющий сравнить однояйцевых близнецов (ДНК совпадает почти на 100%) с разнояйцевыми (совпадает примерно на 50%), что помогает оценить вклад генов в тот или иной признак.

Участники исследования дали собственные отчеты о том, какое удовольствие они получают от музыки — так называемую чувствительность к музыкальному вознаграждению. Они также выполняли задания по определению высоты тона, мелодии и ритма. Результаты оказались поразительными: около 54% различий в том, сколько удовольствия люди получают от музыки, объясняются генетикой.

«Ответ на этот большой вопрос может открыть окно в более общие аспекты человеческого разума, например, в то, как переживания становятся приятными», — отметил первый автор исследования, кандидат наук Джакомо Бигнарди.

Что это значит?

Это открытие указывает на то, что наше наслаждение музыкой — не просто продукт воспитания или культурных традиций. Оно может быть частью нашего биологического замысла. Другими словами, генетика влияет на то, насколько сильно музыка может вызывать у нас радость, подъем или желание двигаться в такт ритму. При этом ученые обнаружили, что гены, влияющие на музыкальное вознаграждение, отличаются от тех, которые отвечают за общую чувствительность к удовольствиям или музыкальные навыки.

Это значит, что способность получать удовольствие от музыки — это уникальный феномен, который нельзя свести лишь к таланту или позитивному мировоззрению.

На протяжении веков музыка считалась исключительно культурным явлением, передающимся через традиции и обучение. Теперь мы знаем, что биология также вносит значительный вклад. Представьте, что мелодия, вызывающая слезы или радость, — это не просто ваше личное переживание, а часть вашего генетического кода, унаследованного от предков.

Новые данные могут стать отправной точкой для дальнейших исследований, направленных на изучение влияния генетики на творчество и эмоциональную регуляцию. Возможно, в будущем подобные знания помогут разрабатывать персонализированные подходы в терапии и образовании, учитывая индивидуальные особенности восприятия музыки.