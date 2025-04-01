Эксперты рассказали, как сплетничать здоровым способом

К сплетням можно относиться плохо, однако они могут оказаться полезными, если пользоваться ими с умом. Всё зависит от характера сплетен. Положительные, например, помогают укрепить отношения, а отрицательные наносят ущерб репутации и психическому благополучию человека.

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В научной литературе сплетни определяются как «обмен личной информацией об отсутствующих третьих лицах». Они широко распространены в жизни и воспринимаются обычно негативно.

Исследования показывают, что примерно час в день мы тратим на разговоры о других. При этом исследование 2021 года показало, что сплетни выполняют разные полезные функции. Они помогают нам узнавать новое друг о друге, чтобы мы смогли сформировать социальные связи с людьми, с которыми у нас есть что-то общее.

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Позитивные сплетни (распространение хороших новостей или комплиментов о ком-то) могут помочь людям общаться, поддерживать друг друга и учиться друг у друга, отмечает Фрэнк Дж. Силео, доктор философии, лицензированный психолог и писатель. Ключевая особенность такого типа сплетен в том, что они служат на благо группы.

«Хорошие» сплетники не повторяют слухи, избегают злонамеренных разговоров. Они сосредотачиваются также на распространении похвалы, комплиментов и правдивых, радостных новостей о других.

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