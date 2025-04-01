Тревел-блогерша раскрыла «подводные камни» брака с мексиканцем

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и раскрыла «подводные камни» брака местных мужчин с соотечественницами. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, проблемы могут возникнуть на кухне, поскольку еда в Мексике сильно отличается. Для них главное в еде — это кукурузная лепешка, в которую можно завернуть что угодно.

«Ты можешь сколько угодно пытаться накормить мексиканца русской едой, но если на столе нет лепешек — он останется голодным», — объяснила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала отношение мексиканских мужчин к женам фразой «прислуга с бонусами». Она рассказала, что в этой стране женщина должна держать на себе все хозяйство и ухаживать за мужем, при этом он сам не будет даже работать.