Настасья Самбурская высказалась о недостатках современных парней

Настасья Самбурская пообщалась с подписчиками в соцсетях и ответила на их животрепещущие вопросы о личном. Звезда «Универа», как всегда, была откровенна и честна.

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Одна из подписчиц поинтересовалась у актрисы, каких качеств не хватает современным парням. По мнению Настасьи, дело не в том, что кому-то чего-то не хватает, а совсем в другом.

«Да всех хватает, просто не нужно бросаться от одиночества на первого встречного, который вам просто не подходит, а для кого-то он будет идеальным», — написала Настасья.

Свой ответ Самбурская сопроводила гламурным фото, которое сгенерировала нейросеть. На снимке предстала сама актриса и ее двойник мужского пола.

«Капец! Мне однозначно нужен сын!» — прокомментировала его сногсшибательную внешность Настасья.

Также актриса ответила на вопрос о трех главных мужских качествах. По ее словам, это: брутальность, надежность и стабильная психика.

Ранее Самбурская озадачила поклонников новой прической. Из-за короткой стрижки она из гламурной дивы она превратилась в девушку-подростка.