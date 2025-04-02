Россияне ответили, как относятся к обидным шуткам коллег

56% опрошенных россиян признались, что страдают от злых или обидных шуток на рабочем месте и слышат их как минимум раз в год. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование одной из компаний – разработчиков семейного локатора.

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29% россиян стараются делать вид, что им не обидно, но на самом деле это не так, а 25% не против посмеяться над собой. Столько же респондентов рассказали, что сразу же проговаривают ответную обидную шутку.

«Лишь 16% наших респондентов сказали, что сразу обозначают личные границы и просят прекратить токсичные шутки", – рассказала специалист по социальнозначимым проектам компании Светлана Михайлова.

Ситуация, когда человек из раза в раз повторяет обидные комментарии, подрывает уверенность в себе и портит атмосферу в коллективе, подчеркнула специалист. Она посоветовала в таких случаях сделать длинную паузу и молча посмотреть коллеге в глаза.

«Это может сбить его с толку, а вы при этом сохраните спокойствие, не дав обидчику добиться своего», — пояснила Михайлова.

Кроме того, опрошенные россияне видят разницу между издевательством и шуткой. 69% считают, что нельзя специально унижать человека, если его это задевает. Еще 36% отметили на недопустимость шуток о близких людях, а 26% сочли непозволительными комментарии об особенностях внешности. 33% граждан добавили, что нельзя повторять токсичные шутки, если человек попросил этого не делать.

В то же время смех может помочь улучшить артериальное давление, а также расширяет объем легких и, проводя кислород в организм, положительно влияет на здоровье. Об этом сообщает "Радио 1", ссылаясь на клинического психолога Дарью Сальникову.

«Когда ребенок рождается, мама начинает корчить рожицы, смеяться, и он, заражаясь, отвечает тем же. Это в психологии называется комплексом оживления – один из параметров, по которому оценивают нормативное развитие ребенка», — добавила Сальникова.

Смех является результатом умения противостоять стрессу и находить баланс между конфликтами, интересами и диссонансами. Если человек смеется, то он показывает свою работу над собой и умение справляться с трудностями, сказала эксперт. В частности, шутки могут помочь решить конфликт.

"У нас мимика содержит очень много нервных окончаний. И когда мы улыбаемся, смеемся – все эти рецепторы активизируются и лучше работают. Поэтому улыбайтесь, смейтесь по-доброму, заражая других людей своими улыбками», — заключила она.

Ранее астролог Анастасия Грохотова рассказывала, что юмор – это тонкая материя, поэтому иногда, желая весело разыграть человека, можно его обидеть. Избежать этого в некоторой степени поможет знание знака зодиака разыгрываемого, уверена эксперт.

По ее словам, Львов заденут шутки по поводу их статуса, а Козероги не любят розыгрыши, связанные с работой. Рак же болезненно воспримет шуточные комментарии про его чувствительность или семью.