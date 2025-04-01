Почему россияне все чаще жалуются на депрессию и тревожные расстройства

Продажи антидепрессантов в начале 2025 года оказались рекордными за последние пять лет. Россияне за первые два месяца приобрели на 15% больше препаратов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса связан с несколькими причинами, как отмечают эксперты. Одни считают, что ставить диагнозы психического расстройства стало модным трендом, другие говорят о тотальной проблеме среди населения, особенно среди тех, кто живет в ритме нон-стоп в крупных городах. Корреспондент MIR24.TV поговорил с клиническим психологом Татьяной Черняковой о том, почему же люди стали чаще страдать от тревожных и депрессивных расстройств.

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По распространенности ментальных расстройств сегодня безусловные «лидеры — это депрессия и тревожные расстройства. Более конкретно — это генерализованное тревожное расстройство (ГТР), панические атаки, социальная тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Также растет число случаев психосоматических расстройств (телесные симптомы без физической причины), расстройств пищевого поведения, а среди подростков — самоповреждающегося поведения.

Татьяна Чернякова, клинический психолог, автор метода психологии Psy-Try, семейный психолог, КБТ, РЭПТ и схема-терапевт:

«Наиболее уязвимая возрастная группа для ментальных расстройств — от 18 до 35 лет. К сожалению, как раз именно на этот возрастной период приходится множество социальных стрессоров: поиск работы, образование, первые серьезные отношения, финансовая нестабильность, создание семьи, дети. Вместе с тем растет число случаев ментальных расстройств и среди подростков (14-17 лет), и среди пожилых людей (60+), особенно если они сталкиваются с одиночеством».

Эпоха невероятной нестабильности

Причина 1. Это нетипичная тенденция, если рассматривать ее в контексте сравнения с советской культурой. Ментальные расстройства и их лечение перестали быть табу. Еще несколько десятилетий назад была широко распространена карающая психотерапия, когда пациентам предлагали выбор из таких вариантов, как лоботомия и ледяные ванны. Не говоря уже о стигматизации в обществе. Было не принято обсуждать подобные проблемы с людьми, потому что часто можно было столкнуться с непониманием и издевками. Советская идеология была направлена на создание и развитие здорового общества, а не здорового человека. Поэтому иметь трудности с психикой считалось признаком ненормальности, такие люди исключались из общества и изолировались от него. Сейчас же ситуация изменилась. Люди имеют возможность подумать о том, как на самом деле они себя чувствуют, позаботиться о своем ментальном здоровье, нанять специалиста и подобрать подходящий курс лечения. Фокус внимания сместился на качество жизни конкретного человека.

Причина 2. Усиленное внимание к своему психическому здоровью привело к повышенному количеству обращений людей за профессиональной помощью в этой области. Существует мнение, что это, в свою очередь, имеет побочный эффект в виде гипердиагностики во многих случаях, когда препараты выписываются слишком «легко, без достаточно весомых оснований.

Причина 3. Увеличение объема продаж антидепрессантов обусловлено трансформацией подходов в современной медицинской практике. Врачи различных специальностей, включая неврологов и гастроэнтерологов, все чаще отдают предпочтение антидепрессантам с подтвержденной эффективностью, заменяя ими традиционные растительные или седативные препараты. Эти лекарственные средства применяются не только для терапии тревожных и депрессивных состояний, но и для облегчения хронических болевых синдромов, что расширяет сферу их использования.

Причина 4: Безусловно, нельзя обойти вниманием тот факт, что мы живем в эпоху невероятной нестабильности. За последние десять лет человечество столкнулось с таким количеством стрессовых факторов, что вполне вероятно, через несколько десятилетий наши потомки столкнутся с явлением трансгенерационной травмы — травмы, способной передаваться из поколения в поколение. Это может стать одним из последствий тех испытаний, которые мы переживаем сегодня. Пандемия, экономические кризисы, информационная перегрузка — все это естественным образом негативно сказывается на эмоциональном благополучии. Ежедневно люди сталкиваются с высокой конкуренцией на работе, отсутствием четких жизненных ориентиров и социальной поддержки. Это приводит к хроническому стрессу, выгоранию и снижению качества жизни.

Причина 5. Многие люди рассматривают медикаментозную терапию как быстрый и доступный способ облегчения эмоционального состояния. При этом психотерапия остается методом первого выбора при тревожных и депрессивных расстройствах согласно современным клиническим рекомендациям. Однако психотерапия требует больших затрат времени, финансов и усилий, связанных с необходимостью глубокой внутренней работы. Именно это приводит к тому, что пациенты часто предпочитают более быстрый и пассивный путь — прием антидепрессантов.

Кто чаще стрессует: мужчины или женщины?

Формально, отмечает эксперт, женщины чаще сталкиваются с тревожными и депрессивными расстройствами. Это связано с биологическими факторами (гормональные колебания) и социальными: женщины зачастую берут на себя больше ответственности за семью, быт, воспитание детей, при этом еще активно участвуя в рабочей жизни.

Однако важно понимать, что мужчины реже обращаются за помощью, поэтому их уровень стресса и распространенность ментальных расстройств может быть недооценен. Они чаще «замораживают эмоции, что приводит к агрессии, злоупотреблению алкоголем и другими формами компенсации.

«Влияет ли весна на психозы? Весенний период действительно связан с обострением некоторых психических расстройств, включая биполярное аффективное расстройство и шизофрению. Скачки солнечной активности, смена биоритмов, гормональная перестройка организма могут вызывать обострение симптомов. Кроме того, весной, вопреки ожиданиям «улучшения настроения, у людей с депрессией может усиливаться контраст между внутренним ощущением и внешней реальностью, которая становится полна ярких красок, радостных людей, что вызывает ухудшение самочувствия», — дополняет Татьяна Чернякова.

Как уберечь свое психологическое здоровье?

Чтобы стабильно поддерживать свое ментальное состояние, нужно следовать широко известным и уже, возможно, надоевшим, но от того не менее эффективным советам. Клинический психолог напоминает:

Соблюдайте режим сна — это обязательный пункт. Спите не менее 7-8 часов, для женщин — 8-10 часов.

«Провоцируйте» физическую активность — регулярные прогулки и спорт помогают снижать уровень стресса, благодаря выделению эндорфинов.

Ограничьте информационный поток — перестаньте регулярно читать новости, вы все равно не сможете никак на них повлиять, а вот они могут и провоцируют в вас хроническое состояние стресса.

Поддерживайте социальные связи, лучше офф-лайн — общение с близкими, друзьями очень важно для психики.

Учитесь управлять эмоциями с помощью телесных практик: дыхательных техник, медитации и йоги.

Используйте доступные методы, такие как Mindfulness (осознанность), ACT (терапия принятия и ответственности) и алгоритм Psy-Try (динамический баланс), который поможет осознать и решить проблему через простые последовательные шаги.

P a u s e / Замри. Остановитесь. Сделайте паузу, чтобы осмыслить происходящее вокруг и внутри вас. Дайте себе время для осознания текущего момента.

S e n s e / Почувствуй. Прислушайтесь к себе. Где вы чувствуете напряжение, а где — комфорт? Обратите внимание на свои физическое и эмоциональное состояния.

Y i e l d / Признай. Примите свои эмоции, мысли и чувства без осуждения. Это поможет вам лучше понять себя и начать управлять своими состояниями.

T h i n k / Думай. Задайте себе вопрос: «Чего я действительно хочу в этот момент? Поймите свои истинные потребности и желания.

R e b a l a n c e / Ребалансируй. Найдите то, что приносит вам радость, покой и гармонию. Восстановите внутренний баланс через действия, которые вас вдохновляют.

Y o u r s e l f / Будь собой. Помните, что вы — главный герой своей жизни. Позаботьтесь о себе, следуйте своим ценностям и оставайтесь верными себе.

Метод первого выбора

Не бойтесь обращаться за психологической помощью. Если чувствуете, что самостоятельно не получается справиться, лучше вовремя обратиться к психологу или психотерапевту. В этом нет ничего постыдного и, пожалуйста, не нужно ждать момента, когда «вот станет по-настоящему плохо, тогда и пойду». Чем лучше ваш старт в терапии, тем легче будет работа.

Помните, что антидепрессанты обладают существенным ограничением: они помогают уменьшить симптомы, но не устраняют корни тревожных и депрессивных расстройств. Дело в том, что наше эмоциональное состояние определяется не только биохимическими процессами в мозге, но и образом мышления, привычками, а также стилем жизни.