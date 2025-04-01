В Сети перечислили использованные ими для секса бытовые предметы

Женщины и мужчины перечислили бытовые предметы, использованные ими для секса, но не предназначенные для него. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Многие женщины рассказали, что использовали для стимуляции перкуссионный массажер.

Я использовала дилдо, мой муж вставил в него массажер, и я кончила шокирующе сильно. Это было слишком интенсивно, никогда больше, — Chihuahuapocalypse, пользовательница Reddit

Еще одна женщина призналась, что использовала для самоудовлетворения липкий ролик.

Ручка ролика для чистки одежды. Потому что... да, — elli0t_underrated, пользовательница Reddit

Также один пользователь признался, что он обожает использовать ручки-электрошокеры. Сперва он пробовал воздействовать ими на эрогенные зоны своей подруги, и та очень быстро получала оргазмы, а затем она повторила этот опыт с ним.

Затем она попробовала то же самое со мной — начала стимулировать мой пенис и одновременно воздействовать на него током. Внезапно я почувствовал, как нарастает оргазм, по-глупому быстро, как будто я мастурбировал, за исключением того, что я ничего не делал. Мы обнаружили, что попадание тока в нужные точки быстро вызывает оргазм. Это было действительно не похоже ни на что другое, внезапно это чувство нарастает сильно, а затем вы вообще не можете контролировать разрядку, — DarkCloakWarper, пользователь Reddit

Ранее женщины рассказали, какие секс-фантазии о мужчинах действуют на них наиболее возбуждающе. Многие отметили, что представляют себе звуки, которые издают мужчины — стоны, выдохи, грязные словечки.